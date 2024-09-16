Сокращение численности или штата работников организации, или индивидуального предпринимателя в Трудовом кодексе отнесено к увольнению по инициативе работодателя (ст. 81).
Более того, работодатель даже не имеет права направить декретнице уведомление о сокращении после окончания отпуска по беременности и родам, поскольку до достижения ребенком возраста трех лет женщину тоже нельзя сократить (абз. 4 ст. 261 ТК РФ).
Эту позицию подчеркивал и Минтруд в письме от
Можно ли сократить сотрудницу в декрете, если она согласна?
Бывают ситуации, когда женщина в положении или находящаяся в отпуске по уходу за ребенком не держится за свое место и хочет получить все финансовые гарантии, положенные при сокращении. Однако работодателю не следует идти на поводу у желания сотрудницы, так как сокращать ее по закону запрещено. На это обратил внимание Минтруд в письме от 17.07.2024 № ПГ/13198−6−1.