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Можно ли сократить сотрудницу в декрете

Разбираемся, нужно ли ждать до рождения ребенка, чтобы сократить беременную.

Источник: Freepik

Сокращение численности или штата работников организации, или индивидуального предпринимателя в Трудовом кодексе отнесено к увольнению по инициативе работодателя (ст. 81).

Однако беременную женщину нельзя уволить по инициативе работодателя ни по одному из оснований, перечисленных в указанной статье, в том числе и сократить.

Более того, работодатель даже не имеет права направить декретнице уведомление о сокращении после окончания отпуска по беременности и родам, поскольку до достижения ребенком возраста трех лет женщину тоже нельзя сократить (абз. 4 ст. 261 ТК РФ).

Эту позицию подчеркивал и Минтруд в письме от 10.08.2020 г. № 14−2/ООГ-12666, говоря, что, проводя процедуру сокращения, работодатель обязан учитывать гарантии для отдельных категорий работников, установленных федеральным законодательством.

Можно ли сократить сотрудницу в декрете, если она согласна?

Бывают ситуации, когда женщина в положении или находящаяся в отпуске по уходу за ребенком не держится за свое место и хочет получить все финансовые гарантии, положенные при сокращении. Однако работодателю не следует идти на поводу у желания сотрудницы, так как сокращать ее по закону запрещено. На это обратил внимание Минтруд в письме от 17.07.2024 № ПГ/13198−6−1.