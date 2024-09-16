Можно ли сократить сотрудницу в декрете

Бывают ситуации, когда женщина в положении или находящаяся в отпуске по уходу за ребенком не держится за свое место и хочет получить все финансовые гарантии, положенные при сокращении. Однако работодателю не следует идти на поводу у желания сотрудницы, так как сокращать ее по закону запрещено. На это обратил внимание Минтруд в письме от 17.07.2024 № ПГ/13198−6−1.