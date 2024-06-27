Можно ли собаке купаться в море и океане. Ответ кинолога

Нередко путешественники берут с собой в поездку питомцев. Любимцы сопровождают хозяев во время отпуска. Например, ходят с ними на пляж. Можно ли собакам купаться в море и океане, РБК Life рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«Перед тем как отправиться на пляж, необходимо изучить правила конкретного региона и страны. Например, в России с 1 января 2021 года вступили в силу новые единые правила пользования пляжами. Теперь не разрешено приходить на пляж с животными, исключение составляют собаки-поводыри», — напомнил глава РКФ.
Владимир Голубев советует хозяевам убедиться, что у питомца будет возможность уйти в тень, если они решили взять животное с собой купаться.
«Оптимальные часы для купания — до 12:00 и после 17:00. Чтобы организовать для собаки укрытие от солнца, можно воспользоваться пляжным зонтиком или специальной палаткой. Не забудьте намазать собаку солнцезащитным кремом (лучше специализированным или для детей), если ваш питомец с совсем короткой шерстью или без нее», — говорит эксперт.
Президент РКФ уточнил, что собакам можно купаться в море и океане при соблюдении правил безопасности.
«Не отпускайте питомца плавать далеко от берега, лучше, если вы будете рядом с собакой в момент купания. Сильные волны могут стать причиной трагедии, поэтому внимательно следите за питомцем. Вы можете обезопасить любимца специальным спасательным жилетом: он поможет держаться собаке на плаву, а вам лучше будет видно его в воде. Следите, чтобы питомец не пил воду, в которой плавает. Это может привести к отравлению, а в случае, если она соленая, к обезвоживанию. Поэтому очень важно брать с собой чистую питьевую воду и время от времени предлагать ее собаке», — объясняет кинолог.
После купания следует промокнуть шерсть полотенцем, осмотреть уши на наличие воды — это обезопасит любимца от заболеваний ушей.
Раскаленный песок может стать причиной ожога подушечек лап. Для их защиты можно использовать специальную обувь или защитный крем, посоветовал эксперт.