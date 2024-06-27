Можно ли собаке купаться в море и океане. Ответ кинолога

«Не отпускайте питомца плавать далеко от берега, лучше, если вы будете рядом с собакой в момент купания. Сильные волны могут стать причиной трагедии, поэтому внимательно следите за питомцем. Вы можете обезопасить любимца специальным спасательным жилетом: он поможет держаться собаке на плаву, а вам лучше будет видно его в воде. Следите, чтобы питомец не пил воду, в которой плавает. Это может привести к отравлению, а в случае, если она соленая, к обезвоживанию. Поэтому очень важно брать с собой чистую питьевую воду и время от времени предлагать ее собаке», — объясняет кинолог.