Можно ли снимать человека без его согласия

Все чаще стали возникать ситуации, когда друзья начинают друг другу предъявлять претензии из-за того, что один выложил фото или видео с другим в соцсети. Тем более, недовольство высказывают люди, случайно попавшие в кадр. Когда в таких историях происходит нарушение закона, и можно ли вообще делать фото без согласия человека, рассказала aif.ru юрист Евгения Данилова.
— Вопрос законности съемки человека без его согласия зависит от ряда обстоятельств и регулируется законодательством Российской Федерации.
Исключение составляют случаи, когда съемка производится в общественных интересах, а человек находится в общественном месте.
Если съемка осуществляется в местах, открытых для свободного посещения (улица, парк, магазин
Приведу пример. Когда вы делаете фотографию на фоне какого-либо общественного места, например, памятника или здания, и в кадр случайно попадают проходящие мимо люди, их согласие на такую съемку не требуется. Эти люди находятся в публичном пространстве, и их присутствие в кадре не нарушает их права на приватность, так как они не являются основным объектом съемки.
Но если вы специально смещаете фокус с основного объекта (вашего лица или фигуры, памятника) на постороннего человека, делая его главным объектом фотографии, тогда ситуация меняется. Использование такого снимка в коммерческих или иных целях потребует получения согласия этого человека.
Таким образом, ключевой момент здесь — это намерение фотографа и степень сосредоточенности на конкретной личности.
Вот случай из судебной практики. Человек производил съемку в отделении банка и далее распространил видео в социальных сетях, сотрудники банка не давали на это разрешение и обратились в суд с иском о защите права на изображение и выиграли. Человека, распространившего видео, обязали удалить запись и взыскали с него компенсацию морального вреда.
Съемка в частных помещениях, таких как дом или квартира, а также в ситуациях, затрагивающих интимную сферу жизни человека, без его согласия категорически запрещена. Нарушение этого правила может повлечь за собой юридическую ответственность, включая административные штрафы и даже уголовные наказания в зависимости от тяжести нарушения.
Законодательство Российской Федерации защищает право на изображение и устанавливает строгие рамки для правомерной съемки и использования изображений. Важно всегда учитывать контекст, в котором проводится съемка, и получать согласие на использование изображений, если это требуется.