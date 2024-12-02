Можно ли снимать человека без его согласия

Приведу пример. Когда вы делаете фотографию на фоне какого-либо общественного места, например, памятника или здания, и в кадр случайно попадают проходящие мимо люди, их согласие на такую съемку не требуется. Эти люди находятся в публичном пространстве, и их присутствие в кадре не нарушает их права на приватность, так как они не являются основным объектом съемки.