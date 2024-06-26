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Можно ли шутить на собеседовании

Юмор — хороший способ разрядить обстановку, но на собеседовании важно не переборщить.

Источник: Freepik

Собеседование — ответственное мероприятие, на котором нужно хорошо зарекомендовать себя. Испортить все порой может неуместная штука.

«Да, шутить можно, но юмор на собеседовании — это как специи в блюде: добавляет вкуса, но важно не переборщить, — рассказала cтратегический HR-директор Алена Гейдт. — Собеседование — диетическое и режимное блюдо, где осторожность в добавлении “специй” обязательна. Важно учитывать личности участников.

Используйте юмор осмотрительно, избегая шуток на спорные темы. Оценивайте реакцию собеседника и корректируйте свое поведение, предпочтение отдавайте легким, позитивным и уместным шуткам, применяйте актуальные и безопасные техники юмора, такие как самоирония или деликатные наблюдения".

При этом, уточнила эксперт, в кризисных ситуациях, которые могут случиться и на собеседовании, юмор — отличный способ разрядить обстановку и вернуть общение в конструктивное русло. Все больше руководителей и кандидатов в этом году идут на курсы Stand Up и тренинги по шуткам в переговорах, поэтому на будущих собеседованиях будет больше юмора.