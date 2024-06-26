Можно ли шутить на собеседовании

При этом, уточнила эксперт, в кризисных ситуациях, которые могут случиться и на собеседовании, юмор — отличный способ разрядить обстановку и вернуть общение в конструктивное русло. Все больше руководителей и кандидатов в этом году идут на курсы Stand Up и тренинги по шуткам в переговорах, поэтому на будущих собеседованиях будет больше юмора.