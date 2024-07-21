Можно ли съесть товар в магазине до оплаты на кассе

Представьте: вы приходите в магазин, чтобы купить воду, и, пока стоите в очереди, открываете бутылку и пьете, чтобы быстрее утолить жажду. Кассирша может начать предъявлять претензии, так как товар еще не оплачен и употреблять его нельзя. Прав ли работник в таком случае и действительно ли вы не можете что-то съесть или выпить, пока не оплатили это? Существует две точки зрения.