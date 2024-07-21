Можно ли съесть товар в магазине до оплаты на кассе

Представьте: вы приходите в магазин, чтобы купить воду, и, пока стоите в очереди, открываете бутылку и пьете, чтобы быстрее утолить жажду. Кассирша может начать предъявлять претензии, так как товар еще не оплачен и употреблять его нельзя. Прав ли работник в таком случае и действительно ли вы не можете что-то съесть или выпить, пока не оплатили это? Существует две точки зрения.
С одной стороны, пока товар не оплачен, покупатель не выполняет свои обязательства по договору купли-продажи. То есть, вскрывая упаковку неоплаченного товара, он умышленно наносит ущерб магазину и должен возместить убыток на кассе.
С другой стороны, согласно гражданскому законодательству, покупателю не запрещается употреблять товар до оплаты в магазине.
Когда потребитель забирает товар с полки, он принимает предложение продавца, тем самым заключая договор купли-продажи.
Вместе с тем у покупателя появляется обязанность оплатить взятый с полки товар. Если же он был употреблен, необходимо сохранить упаковку, чтобы заплатить за него.
Ранее эксперт назвал три плюса покупки товаров на маркетплейсах.
Анна Морозова