Можно ли сделать загранпаспорт старого образца в 2024 году?

Загранпаспорт подтверждает личность путешественника за рубежом. Его проверяют при пересечении границы, посадке в самолет, заселении в гостиницу и других случаях, когда нужно подтвердить личность человека. Документ международного действия подтверждает личность только за пределами России и при пересечении границы. В других случаях нужно пользоваться паспортом РФ, сообщает портал «Госуслуги».