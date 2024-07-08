Для выездов за рубеж россиянам необходим заграничный паспорт. Документ международного действия не нужен для поездок в Казахстан, Белоруссию, Армению, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию, в остальные страны — обязателен. Можно ли сделать загранпаспорт старого образца в 2024 году — в материале aif.ru.
Загранпаспорт подтверждает личность путешественника за рубежом. Его проверяют при пересечении границы, посадке в самолет, заселении в гостиницу и других случаях, когда нужно подтвердить личность человека. Документ международного действия подтверждает личность только за пределами России и при пересечении границы. В других случаях нужно пользоваться паспортом РФ, сообщает портал «Госуслуги».
В России выдается два вида загранпаспортов — биометрический и старого образца. «Гражданин при подаче заявления вправе выбрать заграничный паспорт старого образца, который действует пять лет, либо содержащий электронный носитель информации со сроком действия 10 лет», — рассказал РИА Новости юрист компании «Единый центр защиты» Илья Сорокин. Оформить их можно через портал «Госуслуги», в МФЦ или подразделении МВД.
Чем отличаются загранпаспорта нового и старого образца?
Как сообщается на портале «Госуслуги», у паспортов старого и нового образца одинаковая юридическая сила, но есть отличия:
- Срок действия. У паспорта нового образца — 10 лет, у старого — 5 лет.
- Количество страниц. У паспорта нового образца больше места под визы и отметки контроля — 46 страниц, у старого — 36.
- Биометрия. В паспорта нового образца монтируется микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев рук. Паспорт надежно защищен от подделки и позволяет быстрее проходить пограничный контроль. В паспортах старого поколения биометрических данных нет.
- Информация о детях. Ее можно указать только в паспортах старого образца.
- Госпошлина. Паспорта нового образца дороже: вариант для взрослого стоит 6 000 рублей, для ребенка до 14 лет — 3 000 рублей. Госпошлина за паспорт старого образца — 2 000 и 1 000 рублей соответственно.
- Фото на паспорт. На паспорт нового образца вас сфотографируют в подразделении МВД. Для паспорта старого образца нужно принести фото с собой.