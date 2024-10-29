Можно ли разрешать ребенку иногда пропускать школу

Если у вас с ребенком хорошие доверительные отношения, он посвящает вас в свою жизнь, то разрешить ему иногда денек отдохнуть и «перевести дух», оставшись дома, возможно, будет не таким уж и плохим решением, рассказывает клинический психолог Елена Бычкова.