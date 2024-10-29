Можно ли разрешать ребенку иногда пропускать школу

Если ребенок много пропустил по болезни или какой-то предмет ему дается тяжело, есть большая вероятность, что этот предмет со временем перестанет быть интересным. А посещать уроки, на которых скучно, — очень утомительно.
Также не исключено, что у ребенка проблемы с выстраиванием межличностных контактов или ему не нравится какой-то учитель. В этом случае необходимо поговорить с ребенком «по душам».
«Постарайтесь воздержаться от клише и стандартных нравоучительных фраз. Не занимайте сразу обвинительной позиции ни по отношению к другим, ни “сам виноват”. Свяжитесь с классным руководителем, переговорите о сложившейся ситуации», — говорит Елена Бычковая.
Может быть, необходимо привлечь на помощь школьного психолога. Как правило, прогулы заканчиваются сразу, как только ситуация стабилизируется.
Помните, что для подросткового возраста характерно принятие необдуманных решений без учета отсроченных рисков. Это возраст безграничной веры в себя и так называемого «магического мышления».
Подростки очень часто строят амбициозные планы, например, по возведению собственного бизнеса. Однако, если отнестись к словам подростка серьезно и вместе попытаться поразмыслить над будущим, выстроить «дорожную карту», вывод о посещении школы напрашивается сам собой.
И, конечно, дети все разные. Есть те, которые быстро истощаются, устают, часто болеют. В этом случае психолог советует задуматься о целесообразности слишком большого количества внеурочных занятий.