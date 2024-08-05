Можно ли работать учителем со средним специальным образованием?

На профессию учителя можно выучиться как в педагогическом университете, так и в педагогическом училище. Понятно, что с дипломом из первого образовательного учреждения можно смело идти работать в школу педагогом. Но можно ли с таким же успехом устроиться в школу, имея диплом педагогического училища?
По словам юриста в сфере семейного и наследственного права Ирины Дементьевской, стать учителем в школе с дипломом педагогического училища можно, но тут важно смотреть на направление образовательной программы.
Согласно Единому квалификационному справочнику, к квалификации учителя предъявляются следующие требования:
- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету;
- высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении.
Получается, что если есть профессиональное образование по педагогическому направлению или по направлению преподаваемой дисциплины была пройдена переподготовка, этого достаточно для работы учителем в школе.
Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России впервые проведут оценку компетенции школьных учителей.
Анна Морозова