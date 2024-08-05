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Можно ли работать учителем со средним специальным образованием?

Ответила юрист Ирина Дементьевская.

Источник: Freepik

На профессию учителя можно выучиться как в педагогическом университете, так и в педагогическом училище. Понятно, что с дипломом из первого образовательного учреждения можно смело идти работать в школу педагогом. Но можно ли с таким же успехом устроиться в школу, имея диплом педагогического училища?

По словам юриста в сфере семейного и наследственного права Ирины Дементьевской, стать учителем в школе с дипломом педагогического училища можно, но тут важно смотреть на направление образовательной программы.

Согласно Единому квалификационному справочнику, к квалификации учителя предъявляются следующие требования:

  • высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому предмету;
  • высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образовательном учреждении.

Получается, что если есть профессиональное образование по педагогическому направлению или по направлению преподаваемой дисциплины была пройдена переподготовка, этого достаточно для работы учителем в школе.

Ранее руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что в России впервые проведут оценку компетенции школьных учителей.

Анна Морозова