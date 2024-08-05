Можно ли работать учителем со средним специальным образованием?

На профессию учителя можно выучиться как в педагогическом университете, так и в педагогическом училище. Понятно, что с дипломом из первого образовательного учреждения можно смело идти работать в школу педагогом. Но можно ли с таким же успехом устроиться в школу, имея диплом педагогического училища?