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Можно ли прописаться без посещения паспортного стола

Можно прописаться в квартире или выписаться не лично, а по доверенности?

Источник: Российская газета

Да, с июня 2024 года необязательно личное присутствие того, кому нужно сменить регистрацию по месту жительства или пребывания.

Согласно разъяснениям МВД, все действия может оформить представитель. Для этого надо обратиться в орган миграционного учёта и предъявить нотарфиальную (или приравненную к нотариальной) доверенность.

Если собственник жилья находится за рубежом, то документ оформляют через консульство РФ. Для прописки взрослого дееспособного человека, а также ребёнка старше 14 лет понадобятся его паспорт, доверенность на прописку и документы на жильё.

Всё это можно направить в МВД через «Госуслуги», паспортный стол или МФЦ. Детей до 14 лет регистрируют при наличии свидетельства о рождении — личного присутствия не требуется.