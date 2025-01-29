Можно ли прописаться без посещения паспортного стола

Да, с июня 2024 года необязательно личное присутствие того, кому нужно сменить регистрацию по месту жительства или пребывания.
Согласно разъяснениям МВД, все действия может оформить представитель. Для этого надо обратиться в орган миграционного учёта и предъявить нотарфиальную (или приравненную к нотариальной) доверенность.
Если собственник жилья находится за рубежом, то документ оформляют через консульство РФ. Для прописки взрослого дееспособного человека, а также ребёнка старше 14 лет понадобятся его паспорт, доверенность на прописку и документы на жильё.
Всё это можно направить в МВД через «Госуслуги», паспортный стол или МФЦ. Детей до 14 лет регистрируют при наличии свидетельства о рождении — личного присутствия не требуется.