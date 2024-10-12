Можно ли принимать лекарства от Альцгеймера профилактически?

Методы ранней диагностики болезни Альцгеймера существуют, но они сложны и чрезвычайно дорогостоящи. Выявить чрезмерное накопление бета-амилоида в головном мозге позволяет позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с использованием специфических радиофармпрепаратов, но пока в России нет центров, которые могут изготавливать эти препараты. В мире золотым стандартом диагностики болезни Альцгеймера служит определения уровня бета-амилоида и ассоциированного с ним тау-протеина в цереброспинальной жидкости (для этого требуется люмбальная пункция) методом ИФА с применением тест-систем. Этот метод в России пока производится только в четырех клиниках и на сегодняшний день проведено чуть более 300 исследований.