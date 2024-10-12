Можно ли принимать лекарства от Альцгеймера профилактически?

Методы ранней диагностики болезни Альцгеймера существуют, но они сложны и чрезвычайно дорогостоящи. Выявить чрезмерное накопление бета-амилоида в головном мозге позволяет позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) с использованием специфических радиофармпрепаратов, но пока в России нет центров, которые могут изготавливать эти препараты. В мире золотым стандартом диагностики болезни Альцгеймера служит определения уровня бета-амилоида и ассоциированного с ним тау-протеина в цереброспинальной жидкости (для этого требуется люмбальная пункция) методом ИФА с применением тест-систем. Этот метод в России пока производится только в четырех клиниках и на сегодняшний день проведено чуть более 300 исследований.
Можно ли применять лекарства от болезни без подтвержденного диагноза?
Об этом aif.ru рассказал директор института мозга Научного центра неврологии, заместитель директора НЦН, академик РАН Сергей Иллариошкин.
Применять препараты от болезни Альцгеймера профилактически нельзя, поскольку все они имеют грозные побочные эффекты, среди которых — отек мозга и кровоизлияния, в том числе и обширные.
Поэтому все препараты назначаются только при подтвержденном диагнозе.
Другое дело, что диагностика болезни на ранней стадии — задача крайне сложная. Отсутствие симптомов, свойственных только для болезни Альцгеймера на начальной стадии, главная проблема, которая препятствует ранней диагностике заболевания. Сегодня у трех из четырех пациентов болезнь диагностируется на поздней стадии, когда в мозге погибло уже 40−50% нейронов и возможностей помочь пациенту уже не так много.
Долгое время при болезни Альцгеймера ранняя диагностика не имела критического значения, поскольку эффективного лечения не было. Сегодня у неврологов появился препарат, который вымывает из мозга патологические белки. Его применение на максимально ранней стадии приостанавливает прогрессирование болезни на 35%. Препарат достиг стадии клинических исследований и готовится к регистрации в нашей стране.