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Можно ли православным делать тату и пирсинг

Священник объяснил, можно ли это демонстрировать в церкви.

Источник: Freepik

Разрешается ли в православии делать тату и пирсинг? На этот вопрос Общественной службе новостей ответил священник, иеромонах Сергей Сеньчуков (Феодорит).

Он рассказал, что строгого запрета телесных модификаций в православии нет. Священнослужитель заметил, что церковь готова принять любого человека, вне зависимости от наличия у него тату или проколов на лице. Иными словами, приходить туда в таком виде не запрещается.

«Другой разговор, что Господь нас создал по своему образу и подобию. Стоит ли образ и подобие каким-то образом изменять? Но опять же, бывает разная мода. Сейчас очень многие носят татуировки. Хорошего в этом, на мой взгляд, ничего нет, но, если человек это сделал — ну сделал и сделал, что ж теперь», — сказал священник.

Он подчеркнул, что такие модификации не одобряются, если человек использует их для подпитки собственного тщеславия, то есть, чтобы «выпендриться».

«Калечить себя с помощью пирсинга, конечно, не очень хорошо. Все-таки это вмешательство непосредственно в тело. А татуировки не совсем свойственны нашей традиционной культуре. Лучше быть таким, как Бог создал», — добавил Феодорит.

Феодорит также отметил, что у людей всегда существовала потребность выглядеть красиво. При этом стандарты красоты в обществе меняются с годами.

Говоря о ветхозаветном запрете на «нарезы» и «письмена» на теле, священник отметил: христиане почитают Ветхий Завет как «детоводитель ко Христу», но живут в Новом Завете. Некоторые из них перешли в христианскую традицию, а другие отпали за ненадобностью.

«У нас есть свои правила, и ориентироваться на ветхозаветные представления мы не можем», — объяснил священнослужитель.

Ранее мы рассказывали об удивительной татуировщице Апо Ванг-Од Оггаем из филиппинской деревни. Ей уже 107 лет, но люди продолжают приходить к ней за новыми тату.

Айгуль Сабитов