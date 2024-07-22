Можно ли православным делать тату и пирсинг

«Другой разговор, что Господь нас создал по своему образу и подобию. Стоит ли образ и подобие каким-то образом изменять? Но опять же, бывает разная мода. Сейчас очень многие носят татуировки. Хорошего в этом, на мой взгляд, ничего нет, но, если человек это сделал — ну сделал и сделал, что ж теперь», — сказал священник.