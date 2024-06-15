Можно ли постоянно использовать кондиционер?

Хотя мы давно привыкли использовать кондиционеры с появлением первых признаков жары, исследования показывают, что человеческий организм может выработать устойчивость к ней. Однако при включении кондиционера в период весенней оттепели, организм не успевает адаптироваться к изменениям температуры. Впоследствии это приводит к тому, что на протяжении всего лета вы будете чувствовать себя неуютно.