Популярные темы
Общество
Объясняем
История
Культура
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли получить отпускные без отпуска?

В большинстве случаев для этого достаточно написать одно заявление.

Источник: Freepik

Получить отпускные, при этом не отдыхая, можно только в исключительных случаях. Об этом aif.ru рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.

«Каждому человеку, работающему по трудовому договору, в соответствии с законодательством гарантировано право на отпуск, — отметила эксперт. — Стандартный отпуск составляет 28 дней. Сотрудник вправе использовать его только для отдыха, и по общему правилу заменить отпуск денежной компенсацией нельзя».

Однако в некоторых случаях обмен отпуска на деньги все-таки допускается, уточнила Леонова.

«Это можно сделать при увольнении, если у работника остаются неиспользованные отпуска, — продолжила юрист. — Также это возможно, если у работника есть дополнительные дни, превышающие 28 календарных дней. Это инвалиды, несовершеннолетние сотрудники, муниципальные служащие».

Но при этом, подчеркнула собеседница, замена части отпуска денежной компенсацией — не обязанность работодателя, а право. Он может отказать, и тогда сотруднику придется «отгулять» все дни.