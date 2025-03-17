Можно ли получить отпускные без отпуска?

Получить отпускные, при этом не отдыхая, можно только в исключительных случаях. Об этом aif.ru рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Ольга Леонова.
«Каждому человеку, работающему по трудовому договору, в соответствии с законодательством гарантировано право на отпуск, — отметила эксперт. — Стандартный отпуск составляет 28 дней. Сотрудник вправе использовать его только для отдыха, и по общему правилу заменить отпуск денежной компенсацией нельзя».
Однако в некоторых случаях обмен отпуска на деньги все-таки допускается, уточнила Леонова.
«Это можно сделать при увольнении, если у работника остаются неиспользованные отпуска, — продолжила юрист. — Также это возможно, если у работника есть дополнительные дни, превышающие 28 календарных дней. Это инвалиды, несовершеннолетние сотрудники, муниципальные служащие».
Но при этом, подчеркнула собеседница, замена части отпуска денежной компенсацией — не обязанность работодателя, а право. Он может отказать, и тогда сотруднику придется «отгулять» все дни.