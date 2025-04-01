Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения

Ежегодный оплачиваемый отпуск — законное право каждого работника. Но что делать, если отпуск накапливается, а возможности отдохнуть нет, и можно ли получить денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска, не увольняясь с работы, — в справке aif.ru.
Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения?
Трудовой кодекс РФ устанавливает, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при увольнении. Это общее правило, которое означает, что работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска при расторжении трудового договора, независимо от причины увольнения, — по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя.
Но можно ли получить компенсацию за неистраченный отпуск без условия увольнения? Aif.ru выяснил у руководителя отдела по управлению персоналом одной из московских медиакомпаний Екатерины Шпилевой.
«Получить компенсацию за неистраченный отпуск возможно, но только в том случае, если внутренним положением по компании существуют дополнительные дни отпуска для сотрудников — более определенных законом 28-ми дней», — поделилась эксперт.
Екатерина Шпилевая отметила, что по действующему на территории РФ законодательству работодатель обязан отправить работника отдыхать на 28 дней в году. Если же он компенсирует эти дни, то лишит сотрудника и права на отпуск.