Можно ли получить компенсацию за неиспользованный отпуск без увольнения

Трудовой кодекс РФ устанавливает, что компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается при увольнении. Это общее правило, которое означает, что работодатель обязан выплатить денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпуска при расторжении трудового договора, независимо от причины увольнения, — по собственному желанию, по соглашению сторон или по инициативе работодателя.