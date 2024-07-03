Можно ли получить компенсацию от ж/д перевозчика за духоту в вагоне?

В соответствии со стандартом обслуживания пассажиров в ОАО «РЖД», летом норматив для температуры воздуха установлен только для вагонов с кондиционером: в них должно быть от 22 до 26 градусов, если на улице от +20 до +40 градусов. По правилам, если в вагоне есть принудительная вентиляция, то окна в вагоне не открываются. Ситуации, когда пассажиры, рассчитывая на комфорт, попадают в вагон с неработающим кондиционером, не редкость. Что делать, если в дороге пассажиры изнемогали от жары, разобрался aif.ru.
Что делать, если в вагоне не работает кондиционер и невыносимо жарко?
Можно попробовать разрешить ситуацию на месте, однако шансы стремятся к нулю: чинить кондиционер по пути никто не будет. Однако есть все шансы получить компенсацию за оказание услуг перевозки ненадлежащего качества — для этого нужно предварительно подготовиться.
Необходимо сообщить о проблеме проводнику и начальнику поезда — они смогут решить вопрос с починкой кондиционера или облегчат пассажирам оставшееся время пути. Например, Крымский железнодорожный перевозчик сообщал, что пассажирам бесплатно раздают воду, проводят дополнительную влажную уборку, пересаживают пассажиров в другие вагоны с комфортной температурой при наличии свободных мест.
Если обращение не принесло результата, необходимо составить акт за подписью начальника поезда, в котором зафиксировать поломку кондиционера и температуру в вагоне. Можно сфотографировать термометр, записать контактные данные соседей по вагону — они смогут выступить в суде в качестве истцов или свидетелей. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых забирает пассажир. Начальник поезда также может составить рапорт на основании жалобы пассажира — неважно, какой это будет документ, главное, чтобы должностные лица зафиксировали проблему.
На основании акта нужно составить претензию в адрес пассажирской компании: описать, кто и куда ехал, указать номер билета и номер поезда, описать суть проблемы, сослаться на акт. В претензии можно сразу указать свои требования: судебная практика показывает, что пассажиры требуют компенсации морального вреда, выплаты разницы между ценой на билет в вагон с кондиционером и без него, убытки, связанные, например, с необходимостью покупки медикаментов вследствие перегрева. Все эти требования соответствуют ст. 29 Закона РФ «О защите прав потребителей».
Можно ли подать в суд на ж/д перевозчика?
Да, можно, если переводчик не ответил на претензию, отказал в удовлетворении требований или предложил вариант, который пассажира не устроил. Однако претензия не обязательна: в спорах о защите прав потребителей можно сразу обращаться в суд, минуя мирное урегулирование спора. Если суд, исследовав доказательства, придет к выводу, что кондиционер действительно был неисправен, а температурный режим превышен, исковые требования будут удовлетворены.
Например, в одном из дел, суд взыскал по 10 тысяч рублей компенсации морального вреда на каждого взрослого члена семьи и по 15 тысяч рублей на каждого ребенка, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы за то, что перевозчик отказался добровольно выплатить компенсацию по претензии. Помощь в составлении претензии или искового заявления могут оказать сотрудники Роспотребнадзора.