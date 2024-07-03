Можно ли получить компенсацию от ж/д перевозчика за духоту в вагоне?

В соответствии со стандартом обслуживания пассажиров в ОАО «РЖД», летом норматив для температуры воздуха установлен только для вагонов с кондиционером: в них должно быть от 22 до 26 градусов, если на улице от +20 до +40 градусов. По правилам, если в вагоне есть принудительная вентиляция, то окна в вагоне не открываются. Ситуации, когда пассажиры, рассчитывая на комфорт, попадают в вагон с неработающим кондиционером, не редкость. Что делать, если в дороге пассажиры изнемогали от жары, разобрался aif.ru.