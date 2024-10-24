Можно ли подать на алименты до развода

В разговоре с «Мелом» она объяснила, что если отец не обеспечивает своего несовершеннолетнего ребенка, то деньги на его содержание (алименты) взыскиваются в судебном порядке. При этом не имеет значения, есть ли брачные отношения между родителями ребенка.
Если же речь идет о материальной поддержке жены, то, согласно статье 89 Семейного кодекса, требовать алименты в судебном порядке имеют право:
- нетрудоспособный нуждающийся супруг;
- жена во время беременности;
- супруг, ухаживающий за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;
- нуждающийся супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до его совершеннолетия или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.
Если женщина расторгла брак, то потребовать алименты остается только в исключительных случаях.
На это имеют право: бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака; экс-супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения; нуждающийся бывший супруг, который заботится об общем ребенке-инвалиде до его 18-летия или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.
«Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — уточнила Анна Корчемкина.
Кстати, в Минюсте предложили ввести обязательную процедуру примирения супругов перед разводом. Предполагается, что это поможет не только сохранить большое количество семей, но и снизить нагрузку на суды.