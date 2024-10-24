Можно ли подать на алименты до развода

На это имеют право: бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака; экс-супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения; нуждающийся бывший супруг, который заботится об общем ребенке-инвалиде до его 18-летия или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.