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Можно ли подать на алименты до развода

К сожалению, некоторые мужчины не обеспечивают финансово своего маленького ребенка и жену, находящуюся в декрете. В таких случаях женщина может захотеть подать на алименты до развода. Вице-президент Кировской областной нотариальной палаты, нотариус Анна Корчемкина рассказала, можно ли это сделать.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

В разговоре с «Мелом» она объяснила, что если отец не обеспечивает своего несовершеннолетнего ребенка, то деньги на его содержание (алименты) взыскиваются в судебном порядке. При этом не имеет значения, есть ли брачные отношения между родителями ребенка.

Если же речь идет о материальной поддержке жены, то, согласно статье 89 Семейного кодекса, требовать алименты в судебном порядке имеют право:

  • нетрудоспособный нуждающийся супруг;
  • жена во время беременности;
  • супруг, ухаживающий за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения;
  • нуждающийся супруг, ухаживающий за общим ребенком-инвалидом до его совершеннолетия или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы.

Если женщина расторгла брак, то потребовать алименты остается только в исключительных случаях.

На это имеют право: бывшая жена в период беременности, наступившей в период брака; экс-супруг, фактически осуществляющий уход за общим ребенком в течение трех лет со дня его рождения; нуждающийся бывший супруг, который заботится об общем ребенке-инвалиде до его 18-летия или за общим ребенком-инвалидом с детства I группы; нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака.

«Размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно», — уточнила Анна Корчемкина.

Кстати, в Минюсте предложили ввести обязательную процедуру примирения супругов перед разводом. Предполагается, что это поможет не только сохранить большое количество семей, но и снизить нагрузку на суды.