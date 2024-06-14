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Можно ли по поведению ежика понять, что он заразный?

Ежики могут быть переносчиками опасных для жизни болезней.

Встретив ежика, не пытайтесь его погладить, не забирайте его домой, не подпускайте к домашних животных. Ежи могут быть переносчиками смертельных болезней.

«Ни в коем случае не берите ежей в руки, так как можно подхватить букет заболеваний. Не подпускайте детей к этим зверькам, посмотреть можно, но не брать и не гладить», — предупреждают специалисты Россельхознадзора. Еж собирает своими иголками с травы различных клещей и блох, и они остаются у него между иголок. От ежика можно заразиться энцефалитом, сальмонеллезом, стригущим лишаем, бешенством.

В ведомстве предупреждают, укус ежа опасен, его зубы загнуты вовнутрь, края ран от укуса получаются рваные, долго заживают. После контакта со зверьком, есть высокий процент риска заразиться гельминтозом.

Определить, заражен ли еж, не всегда возможно. Заключительный диагноз устанавливается в лаборатории. Но главный признак, который должен насторожить, это нестандартное поведение зверька.

При контакте с человеком или другим животным ежи сворачиваются в клубок, это их защитная реакция. Больной бешенством ежик может, наоборот, не бояться человека, казаться бесстрашным и ласковым. О болезни может говорить и слишком спокойное, апатичное состояние ежа. Угнетение, паралич — признаки терминальной стадии заболевания, то есть, близкой к смерти. Специалисты предупреждают, некоторые виды млекопитающих способны зимовать с вирусом и быть его носителем больше года.

По данным Россельхознадзора, с 1 января по 31 мая 2024 года в России зарегистрировано 516 случаев бешенства, в том числе — 91 случай у кошек, 178 случаев у лисиц, 161 случай у собак. Больше всего их выявлено в Тюменской, Смоленской, Волгоградской, Самарской, Воронежской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской областях, в Красноярском крае.