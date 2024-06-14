Можно ли по поведению ежика понять, что он заразный?

Встретив ежика, не пытайтесь его погладить, не забирайте его домой, не подпускайте к домашних животных. Ежи могут быть переносчиками смертельных болезней.
«Ни в коем случае не берите ежей в руки, так как можно подхватить букет заболеваний. Не подпускайте детей к этим зверькам, посмотреть можно, но не брать и не гладить», — предупреждают специалисты Россельхознадзора. Еж собирает своими иголками с травы различных клещей и блох, и они остаются у него между иголок. От ежика можно заразиться энцефалитом, сальмонеллезом, стригущим лишаем, бешенством.
В ведомстве предупреждают, укус ежа опасен, его зубы загнуты вовнутрь, края ран от укуса получаются рваные, долго заживают. После контакта со зверьком, есть высокий процент риска заразиться гельминтозом.
При контакте с человеком или другим животным ежи сворачиваются в клубок, это их защитная реакция. Больной бешенством ежик может, наоборот, не бояться человека, казаться бесстрашным и ласковым. О болезни может говорить и слишком спокойное, апатичное состояние ежа. Угнетение, паралич — признаки терминальной стадии заболевания, то есть, близкой к смерти. Специалисты предупреждают, некоторые виды млекопитающих способны зимовать с вирусом и быть его носителем больше года.
По данным Россельхознадзора, с 1 января по 31 мая 2024 года в России зарегистрировано 516 случаев бешенства, в том числе — 91 случай у кошек, 178 случаев у лисиц, 161 случай у собак. Больше всего их выявлено в Тюменской, Смоленской, Волгоградской, Самарской, Воронежской, Челябинской, Белгородской, Омской, Тамбовской областях, в Красноярском крае.