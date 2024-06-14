Можно ли по поведению ежика понять, что он заразный?

«Ни в коем случае не берите ежей в руки, так как можно подхватить букет заболеваний. Не подпускайте детей к этим зверькам, посмотреть можно, но не брать и не гладить», — предупреждают специалисты Россельхознадзора. Еж собирает своими иголками с травы различных клещей и блох, и они остаются у него между иголок. От ежика можно заразиться энцефалитом, сальмонеллезом, стригущим лишаем, бешенством.