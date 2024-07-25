Можно ли плавать сразу после еды

В детстве многие из нас слышали, что если поплавать сразу после еды, случится заворот кишок (или просто что-нибудь плохое). Врачи разобрались в ситуации и объясняют: это была очередная выдуманная страшилка. Зачем родители так говорили? Возможно, они просто хотели поплавать в бассейне сами. Но наука эту связь не подтверждает.