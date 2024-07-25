Можно ли плавать сразу после еды

В детстве многие из нас слышали, что если поплавать сразу после еды, случится заворот кишок (или просто что-нибудь плохое). Врачи разобрались в ситуации и объясняют: это была очередная выдуманная страшилка. Зачем родители так говорили? Возможно, они просто хотели поплавать в бассейне сами. Но наука эту связь не подтверждает.
Доктор Майкл Бонифэйс объясняет, что одна из версий происхождения мифа — идея, что кровь приливает к животу для пищеварения, из-за чего руки и ноги слабеют, а значит, ребенок не справится с водой и рискует утонуть.
Сайт IFLScience уточняет, что найти этот миф можно, например, в брошюре 1908 года «Скаутинг для мальчиков», которая уверяет, что если сразу после еды прыгнуть в воду, вас наверняка хватят судороги, от боли вы не сможете шевелиться и пойдете прямиком ко дну. Впрочем, эти пугающие перспективы попросту неверны.
В 2011 году Ученый совет Красного креста изучил научную литературу, касающуюся плавания после еды и не нашел ни единого исследования, которое бы подтверждало связь между едой и риском утонуть, в результате чего постановил считать расхожую идею выдумкой.
Конечно, это не значит, что каждый раз перед купанием стоит вовсю объедаться — волны и активное течение запросто могут вызвать, например, тошноту, а активные занятия после плотного обеда сами по себе являются испытанием — но судороги, утопление или тот самый «заворот кишок» из-за еды вам точно не грозят.
А вот что грозит при плавании всегда, так это вода, которая может попасть в глаза. В отдельном материале рассказываем, что делать, если это произошло.
Георгий Мазуркевич