Если вы любите пить кофе по утрам, а по данным статистики, каждый третий россиянин начинает свой рабочий день с чашечки ароматного напитка, то стоит задуматься, а полезно ли это?
В чем польза и вред кофе?
Одним кофе позволяет почувствовать прилив сил и энергии. По данным Европейского агентства по безопасности продуктов питания (EFSA), умеренное потребление кофеина (до 200−400 мг в день) здоровым человеком снижает сонливость и повышает когнитивные способности (внимание, память). Однако на других напиток может действовать угнетающе или, наоборот, спровоцировать повышенное сердцебиение и беспокойство. Все зависит от индивидуальных особенностей человека.
Можно ли пить кофе по утрам?
Главное правило, которого следует придерживаться, — это не пить черный кофе на голодный желудок. Как рассказал врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, кофе натощак — серьезное испытание для желудка, которое может привести к серьезным проблемам: от элементарного дискомфорта до спазмов, изжоги и гастрита. Кроме того, это может привести к набору веса.
«Кофе стимулирует выработку желудочного сока, что может привести к ускоренному движению пищи через желудочно-кишечный тракт. Это может вызвать ощущение голода вскоре после еды и нарушение пищеварения. Особенно такая практика опасна для людей с болезнями ЖКТ», — отметил эксперт.
Как правильно пить кофе?
Врачи советуют пить кофе в умеренных количествах и желательно после плотного завтрака. Причем лучше всего наслаждаться ароматным напитком не сразу, а выдержав паузу (одни советуют подождать 15−30 минут, другие — 2−3 часа). А чтобы смягчить действие напитка на желудок, следует добавить в него молоко (натуральное или альтернативное).