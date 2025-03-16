Можно ли пить кофе по утрам?

Главное правило, которого следует придерживаться, — это не пить черный кофе на голодный желудок. Как рассказал врач-диетолог, психотерапевт, профессор и директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург, кофе натощак — серьезное испытание для желудка, которое может привести к серьезным проблемам: от элементарного дискомфорта до спазмов, изжоги и гастрита. Кроме того, это может привести к набору веса.