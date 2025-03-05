Можно ли переезжать в другой регион при удаленной работе

«Удаленному сотруднику надо иметь в виду, что произвольное изменение места работы признается нарушением трудовой дисциплины, — отметила эксперт. — При отъезде в другой регион может сказаться разница в часовых поясах между местами, где человек трудится и где живет. Еще интереснее, если сотрудник уедет дистанционно работать куда-то на Крайний Север или другие места, где есть право на дополнительные гарантии, коэффициенты, надбавки и компенсации к зарплате. Для работодателя это будет одностороннее изменение условий договора, то есть нарушение трудовой дисциплины».