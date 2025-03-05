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Можно ли переезжать в другой регион при удаленной работе

О переезде лучше предупредить работодателя.

Источник: freepik

Принято считать, что удаленная форма работы дает больше свободы и позволяет трудиться из любой точки мира. Однако в реальности за переезд без ведома работодателя могут быть санкции, рассказала aif.ru юрист Ольга Гимадеева.

«Удаленному сотруднику надо иметь в виду, что произвольное изменение места работы признается нарушением трудовой дисциплины, — отметила эксперт. — При отъезде в другой регион может сказаться разница в часовых поясах между местами, где человек трудится и где живет. Еще интереснее, если сотрудник уедет дистанционно работать куда-то на Крайний Север или другие места, где есть право на дополнительные гарантии, коэффициенты, надбавки и компенсации к зарплате. Для работодателя это будет одностороннее изменение условий договора, то есть нарушение трудовой дисциплины».

В некоторых отраслях работать в другом регионе или стране вообще нельзя в связи с секретностью информации или невозможностью обеспечить безопасную передачу данных на расстоянии (ненадежность местного сервера или WI-FI), добавила юрист.

«Если будет выявлено, что работник нарушили трудовую дисциплину и самовольно сменил место дислокации, работодатель может объявить выговор, лишить премии (зависит от того, как прописано положение о заработной плате и что указано в трудовом договоре), а в некоторых особо серьезных случаях могут даже уволить», — подытожила Гимадеева.