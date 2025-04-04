Можно ли отказаться от оплаты на содержание лифта жителям первых этажей?

Лифт в подъезде многоэтажки существенно облегчает жизнь, но только жителям первых этажей он ни к чему, они им практически не пользуются. Можно ли жителям первого этажа снизить плату за ремонт и содержание лифтов, aif.ru объяснил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.
«Расходы на содержание и ремонт лифта входят в общие платежи на содержание общедомового имущества, отдельной такой расходной статьи нет, — говорит эксперт. — При этом каждый регион рассчитывает самостоятельно размер платы за содержание лифтов».
Раньше была законная возможность избавить жителей первых и даже вторых этажей от платы на содержание лифта.
«За это должны были проголосовать собственники жилья на общем собрании, — поясняет Федорук. — Но с начала 2025 года все собственники жилья в многоквартирном доме за содержание лифтового хозяйства платят одинаковый тариф».
Лифт — это такая же часть общей инфраструктуры дома, как крыша, стены, мусоропровод или подвал, и у всех собственников жилья на лифты одинаковые права, обязанности и расходы на содержание.
«Иначе можно было бы постановить, что ремонт протечек на крыше должны оплачивать только жители верхних этажей, а содержание подвалов — нижних», — приводит сравнение эксперт.
Поэтому за «ненужные» для жителей нижних этажей лифты платить приходится так же, как обитателям верхних этажей.