Можно ли отказаться от оплаты на содержание лифта жителям первых этажей?

Лифт в подъезде многоэтажки существенно облегчает жизнь, но только жителям первых этажей он ни к чему, они им практически не пользуются. Можно ли жителям первого этажа снизить плату за ремонт и содержание лифтов, aif.ru объяснил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.