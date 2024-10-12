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Можно ли отказаться от центрального отопления

АиФ.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Unsplash

Центральное отопление — это дорого. Могу я отказаться от него и поставить газовый котёл?

— Поставить автономный газовый котёл можно, но надо соблюсти ряд требований, — поясняет адвокат Виталий Ревзин. — Это соответствие системы отопления техническим требованиям, а также разрешение на отключение от центрального отопления в специализированной организации, обследовавшей систему отопления. Если дом многоквартирный, то для отключения от центрального отопления необходимо согласие большинства соседей. Температура же в вашей квартире после перемен не должна быть ниже +18°С.