Можно ли отказаться от центрального отопления

— Поставить автономный газовый котёл можно, но надо соблюсти ряд требований, — поясняет адвокат Виталий Ревзин. — Это соответствие системы отопления техническим требованиям, а также разрешение на отключение от центрального отопления в специализированной организации, обследовавшей систему отопления. Если дом многоквартирный, то для отключения от центрального отопления необходимо согласие большинства соседей. Температура же в вашей квартире после перемен не должна быть ниже +18°С.