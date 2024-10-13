Можно ли остановить гибель ДНК митохондрий отца

Ученые попытались предотвратить у них гибель отцовских митохондрий. Полностью остановить этот процесс не удалось. Однако ученые смогли задержать его на 10 часов. В результате уровень АТФ в клетках эмбрионов червей оказался заметно снижен. У многих выживших особей наблюдались когнитивные нарушения, странное поведение и трудности в размножении. Однако при лечении с использованием вещества MK-4 (формы витамина К2, часто применяемой для улучшения здоровья костей) уровень АТФ в эмбрионах восстанавливался, а память, активность и размножение взрослых червей улучшались.