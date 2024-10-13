Можно ли остановить гибель ДНК митохондрий отца

Новое исследование провел Калифорнийский университет в Боулдере. Результаты работы опубликованы в Science Advances.
Митохондрии часто называют клеточными батарейками. Они производят аденозинтрифосфат (АТФ), который поддерживает практически все функции клетки. У митохондрий есть собственная ДНК, которая обычно передается исключительно от матери.
Ученые провели эксперимент с круглыми червями Caenorhabditis elegans. У них всего 1000 клеток, есть нервная система, кишечник, мышцы и другие ткани.
Ученые попытались предотвратить у них гибель отцовских митохондрий. Полностью остановить этот процесс не удалось. Однако ученые смогли задержать его на 10 часов. В результате уровень АТФ в клетках эмбрионов червей оказался заметно снижен. У многих выживших особей наблюдались когнитивные нарушения, странное поведение и трудности в размножении. Однако при лечении с использованием вещества MK-4 (формы витамина К2, часто применяемой для улучшения здоровья костей) уровень АТФ в эмбрионах восстанавливался, а память, активность и размножение взрослых червей улучшались.
Таким образом, исследование показывает, что может лежать в основе некоторых митохондриальных заболеваний, которые препятствуют выработке энергии и затрагивают одного из 5 000 человек. Оно также предлагает новый подход к их возможному предотвращению или лечению.
Ученые подчеркивают, что, если механизм удаления отцовской митохондриальной ДНК нарушается, это может привести к неврологическим, поведенческим и репродуктивным проблемам во взрослом возрасте.
Ранее российские ученые предложили лечить раны с помощью ДНК.