Можно ли опьянеть от кваса?

Квас — это напиток, при приготовлении которого происходит брожение хлеба. Поэтому у некоторых может вызывать опасение содержание в нем алкоголя. Особенно это важно для тех, кому противопоказаны спиртные напитки и кто водит автомобиль.
Сколько алкоголя содержится в квасе?
Как рассказал Championat.com кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Владимир Логинов, обычно в квасе содержится от 0,5% до 1,5% алкоголя. Это зависит от продолжительности брожения и рецептуры. При этом в напитке домашнего приготовления содержание алкоголя может быть еще выше.
Кроме того, количество алкоголя в квасе может увеличиться при неправильной транспортировке и хранении напитка, рассказали «Газете.ru» врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург и нутрициолог Ирина Писарева.
«Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нем алкоголя повышается. С таким напитком нужно быть очень осторожным, тем более когда продукт хранится без холодильника либо транспортируется неправильно», — отметила Писарева.
По словам Гинзбурга, перебродивший квас становится настоящим алкогольным напитком, приближаясь «по своим свойствам к разного рода брагам».
Сколько нужно выпить кваса, чтобы опьянеть?
Логинов отмечает, что опьянеть от кваса очень сложно из-за низкого содержания в нем алкоголя. Для этого необходимо употребить этот напиток в очень больших количествах.
По словам гастроэнтеролога, обычно у автомобилистов не возникает проблем с вождением после употребления кваса. Однако если напиток домашнего приготовления и содержание алкоголя в нем выше стандартного, алкотестер может «учуять» пары спирта. Поэтому после употребления такого напитка рекомендуется воздержаться от управления машиной.
По словам Писаревой, опьянеть от обычного кваса можно, если выпить от двух до трех литров. В этом случае алкотестер может показать промилле, что приравнивается к одной бутылке пива, уточнила нутрициолог.
В свою очередь, Гинзбург отмечает, что даже небольшое количество спирта может вызвать реакцию индикатора. Поэтому тем, кто управляет автомобилем или собирается сесть за руль в ближайшее время, рекомендуется воздерживаться от употребления кваса.