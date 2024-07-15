Можно ли опьянеть от кваса?

«Если очень нагревается автомобиль, когда квас перевозится, либо в магазине он находится на солнце, попадают прямые солнечные лучи, то он может бродить, а содержание в нем алкоголя повышается. С таким напитком нужно быть очень осторожным, тем более когда продукт хранится без холодильника либо транспортируется неправильно», — отметила Писарева.