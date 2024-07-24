Можно ли определить темперамент человека по группе крови

Концепцию кетсуэки-гата разработал профессор из Японии Токедзи Фурукава в 1930 году. По его мнению, между типами темперамента и группами крови есть прямая связь, то есть отличительные особенности характера люди приобретают на генетическом уровне и все предопределено. Его исследование было опубликовано, однако подверглось критике — в его основе были только результаты опросов и никаких строгих количественных данных.