Можно ли определить темперамент человека по группе крови

Концепцию кетсуэки-гата разработал профессор из Японии Токедзи Фурукава в 1930 году. По его мнению, между типами темперамента и группами крови есть прямая связь, то есть отличительные особенности характера люди приобретают на генетическом уровне и все предопределено. Его исследование было опубликовано, однако подверглось критике — в его основе были только результаты опросов и никаких строгих количественных данных.
Несмотря на свою псевдонаучность и отсутствие реальных доказательств, «учение» обрело большую популярность в странах Азии: о нем писали книги, расходящиеся огромными тиражами, выпускали статьи в СМИ. Это привело к тому, что в Японии, опираясь на группу крови, людей берут на работу, а детей разделяют на группы в дошкольных учреждениях.
Хотя ученые и не подтверждают зависимость темперамента от группы крови, эту теорию вполне можно принимать во внимание, как и предсказания гороскопа.
Как темперамент связан с группой крови по мнению японского ученого?
Группы крови имеют буквенное обозначение: A (II), B (III), AB (IV), О (I).
Согласно концепции кетсуэки-гата, люди с I группой крови — «охотники». Это люди с оптимистичным взглядом на жизнь и отличными лидерскими качествами. Они уверены в себе и быстро принимают решения, не оглядываясь на других. Обладатели группы крови O занимают ведущую позицию, могут направлять людей, однако отличаются тщеславием и высокомерием, не терпят критики.
Обладатели II группы крови — «земледельцы». Это трудолюбивые и коммуникабельные люди с творческой жилкой. Ничего не может их остановить перед выполнением задачи — они упорны, упрямы и въедливы. Кадровики никогда не выберут такого человека для должности, близкой к руководителю, — «земледельцы» могут пойти наперекор поручениям начальника.
III группа крови характерна для «кочевников». Творческие и активные — такими считают их японцы. Их тяготят рутинные дела, поэтому как работников их не очень ценят и преимущественно создают тандемы «кочевников» с «земледельцами». Для обладателей III группы характерна безответственность, быстрое перегорание и множество незаконченных дел.
Носители IV группы крови обладают исключительным умом — в их числе больше всего гениальных, но безответственных и невнимательных людей. Важные дела — не их конек, они долго принимают решения.