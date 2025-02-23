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Можно ли обменять советские деньги на российские

Какие деньги можно обменять в банке, aif.ru выяснил у эксперта.

Источник: Российская газета

Можно ли сдать в банк советские рубли и получить современные купюры?

Отвечает доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при правительстве РФ Светлана Зубкова.

— Сдать в банк советские купюры и получить наличные или безналичные российские рубли нельзя, эти деньги вышли из обращения. Их можно оставить дома или, например, продать коллекционерам, которые заинтересованы в получении таких купюр. Все деньги, выпущенные раньше 1997 года, на сегодняшний день интересны только с нумизматической точки зрения. Их свободное обращение прекращено, поэтому обменять их в банке не получится.

Монеты и купюры, выпущенные после 1997 года, считаются платежеспособными, поэтому их при необходимости (например, из-за ветхости) обменять можно.

Главное, чтобы были соблюдены определенные правила. Одно из основных: у купюры должно сохраниться более 55% площади, а у монеты — более 75% массы. Кроме того, важно, чтобы на купюре сохранился серийный номер, а на монете — изображение. Конечно, человек не может на глаз определить процентное соотношение, поэтому банк может отказать — ему просто невыгодно принимать купюры или монеты, которые он не может дальше пустить в обращение. В этом случае можно запросить проведение экспертизы, которая подтвердит или опровергнет то, что купюра или монета неплатежеспособна.