Можно ли обменять советские деньги на российские

Главное, чтобы были соблюдены определенные правила. Одно из основных: у купюры должно сохраниться более 55% площади, а у монеты — более 75% массы. Кроме того, важно, чтобы на купюре сохранился серийный номер, а на монете — изображение. Конечно, человек не может на глаз определить процентное соотношение, поэтому банк может отказать — ему просто невыгодно принимать купюры или монеты, которые он не может дальше пустить в обращение. В этом случае можно запросить проведение экспертизы, которая подтвердит или опровергнет то, что купюра или монета неплатежеспособна.