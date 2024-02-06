Можно ли обгореть на Солнце на борту МКС? Факты от космонавта

На Земле солнечный ожог можно получить не только летом, но и зимой. Онколог Андрей Пылев заметил, что после зимнего горнолыжного сезона врачи наблюдают рост определенного типа опухолей кожи — базально-клеточных новообразований. Так что любителям горнолыжного спорта нельзя терять бдительности и забывать об использовании средств для защиты кожи от Солнца.