Можно ли обгореть на Солнце на борту МКС? Факты от космонавта

Космонавт Константин Борисов рассказал, можно ли обгореть на Солнце на борту МКС. Подробностями он поделился в личном телеграм-канале.
Константин Борисов записывал ролик возле иллюминатора. В космическое «окно» иногда попадают прямые солнечные лучи, но погреться в них не получится.
«Я не могу держать руку на Солнце дольше чем 5−7 сек. Это вредно и опасно для кожи», — уточнил космонавт.
Такое излучение опасно и для глаз. Поэтому космонавты надевают солнечные очки.
Для наглядности Константин Борисов провел небольшой эксперимент с часами, на чьи стрелки нанесен люминофор.
«Если подержать такие часы на Солнце, то стрелки потом будут светиться в темноте. Чтобы полностью зарядить их на Земле, нужно 10−20, может быть, 30 сек», — объясняет космонавт.
Рядом с иллюминатором достаточно подержать их на свету всего пару сек., и стрелки в темноте будут яркими.
На Земле солнечный ожог можно получить не только летом, но и зимой. Онколог Андрей Пылев заметил, что после зимнего горнолыжного сезона врачи наблюдают рост определенного типа опухолей кожи — базально-клеточных новообразований. Так что любителям горнолыжного спорта нельзя терять бдительности и забывать об использовании средств для защиты кожи от Солнца.
В Москве и регионах, близких по климату, тоже следует пользоваться специальными кремами. Несмотря на то, что Солнца меньше, ультрафиолет никуда не девается.