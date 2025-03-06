Можно ли обанкротить покойника?

Вместе с имуществом наследники получают еще и долги умершего. Спасет ли от этой ситуации процедура банкротства покойного, рассказала aif.ru арбитражный управляющий Ольга Бодрова.
«Закон о несостоятельности разрешает проведение банкротства умершего человека, — отметила эксперт. — Однако есть особенности, и порядок проведения процедуры зависит от них. Все зависит от того, умер ли человек уже после начала процедуры банкротства или у него были долги, но на банкротство он не подавал. Если речь о втором случае, процедуру банкротства проводит финансовый управляющий либо нотариус».
Надо понимать, что банкротство наследодателя не спишет автоматически наследуемые долги, подчеркнула эксперт.
«Однако эта процедура все же может быть полезной, — уточнила эксперт. — Например, если на наследника не оформлено ни одного жилого помещения, а у наследодателя была недвижимость, то ее не включат в конкурсную массу, так как это будет считаться его единственным жильем, которое не может быть продано на торгах».
Впрочем, списать унаследованные долги удается нечасто, но все-таки это реально. Также иногда удается урегулировать вопрос по соглашению с кредиторами, подчеркнула Бодрова.