Можно ли обанкротить покойника?

«Однако эта процедура все же может быть полезной, — уточнила эксперт. — Например, если на наследника не оформлено ни одного жилого помещения, а у наследодателя была недвижимость, то ее не включат в конкурсную массу, так как это будет считаться его единственным жильем, которое не может быть продано на торгах».