Можно ли наказать авиакомпанию за завышенные новогодние цены?

Как нам известно, в новогодние каникулы цены на авиабилеты и гостиницы в городах России сильно повышаются. Но что делать, если вы не согласны с ценой?
Разбираемся, можно ли наказать авиакомпанию или гостиницу за завышенную цену в новогодние каникулы и как появляются такие высокие цены.
Ценообразование и контроль цен на авиабилеты
Авиакомпания сама устанавливает цену билетов. На нее влияют стоимость топлива, аэропортовые и другие сборы, лизинговые платежи (долгосрочная аренда самолета), траты на техническое обслуживание, ремонт, аэронавигация, обеспечение трансфера багажа и прочие факторы.
За установленными авиакомпанией ценами следит Росавиация и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Последняя следит за ценообразованием компаний-монополистов — перевозчиков, которые обладают доминирующим положением на рынке: доля их услуг превышает 50%.
В случае выявления нарушений ФАС выносит предписания, по которым монополисты обязаны устранить нарушения. Согласно статье 10 «О защите конкуренции», нарушениями является занижение или завышение цен.
У компании есть три месяца, чтобы исправить нарушения. Если это не будут сделано, ей грозит штраф, сумма которого варьируется от 150 тысяч до одного миллиона рублей в зависимости от размера компании.
Авиакомпании вправе обжаловать предписания ФАС в суде.
Как отели устанавливают цены на проживание
Гостиницы, как и авиакомпании, сами устанавливают цены. Исключением являются дни проведения крупных мероприятий и церемоний. В этом случае максимальную стоимость устанавливает государство.
В остальное время цены зависят от расположения гостиницы, ее комфорта, конкуренции, издержек и прибыли, а также ситуаций в стране или регионе.
Однако самыми важными факторами являются сезонность и праздники.
Ценообразование в гостиницах не контролируется, так как они не являются монополистами.
Что можно сделать при несогласии с установленной ценой
В случае, если авиакомпания-монополист сильно завысила цены, нужно обратиться в УФАС своего региона. Даже если ФАС выявит нарушение, ничего не изменится, пока суд не примет решение.
А вот на гостиницы не получится пожаловаться, так как они устанавливают цены сами и на них никто не влияет.
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