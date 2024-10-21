Можно ли надевать новое платье в новогоднюю ночь

Существует множество традиций, связанных с празднованием Нового года. Одна из них — встречать наступление года в новой одежде. Этот обычай пошел из Китая. В этой стране обновки символизируют новый старт и новые надежды на наступающий год.
В одежде какого цвета лучше встречать Новый год?
В Китае принято надевать на Новый год красную одежду. Этот цвет символизирует в китайской культуре счастье, процветание и удачу.
Также есть обычай подбирать цвет одежды в зависимости от того животного, которое является символом наступающего года. В частности, 2025 год по китайскому календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Поэтому, помимо красного цвета, в грядущую новогоднюю ночь можно выбрать наряд любого зеленого оттенка: хаки, оливкового, изумрудного, травянистого, пастельно-зеленого и пр. При этом желательно, чтобы одежда была выполнена из натуральных материалов, например, хлопка, льна или шерсти, а в украшениях использовались натуральные камни.
Также для встречи 2025 года уместно выбрать одежду с сияющей, как кожа змеи, фактурой или блестящими элементами: пайетками, люрексом, кристаллами, атласным блеском
Любительницы ярких цветов могут остановить выбор на желтом или оранжевом платье. Эти цвета символизируют энергию и активность, что актуально для года Зеленой Деревянной Змеи.
А вот одежда темно-синего и черного цветов станет не лучшим выбором в грядущую новогоднюю ночь. Эти цвета принадлежат к стихии воды и могут вступать в конфликт с энергией года Зеленой Деревянной Змеи.