Можно ли надевать новое платье в новогоднюю ночь

Также есть обычай подбирать цвет одежды в зависимости от того животного, которое является символом наступающего года. В частности, 2025 год по китайскому календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Поэтому, помимо красного цвета, в грядущую новогоднюю ночь можно выбрать наряд любого зеленого оттенка: хаки, оливкового, изумрудного, травянистого, пастельно-зеленого и пр. При этом желательно, чтобы одежда была выполнена из натуральных материалов, например, хлопка, льна или шерсти, а в украшениях использовались натуральные камни.