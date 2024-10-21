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Можно ли надевать новое платье в новогоднюю ночь

При выборе наряда на новогоднюю ночь следует помнить, что 2025 год по китайскому календарю будет годом Зеленой Деревянной Змеи.

Источник: Freepik.com

Существует множество традиций, связанных с празднованием Нового года. Одна из них — встречать наступление года в новой одежде. Этот обычай пошел из Китая. В этой стране обновки символизируют новый старт и новые надежды на наступающий год.

В одежде какого цвета лучше встречать Новый год?

В Китае принято надевать на Новый год красную одежду. Этот цвет символизирует в китайской культуре счастье, процветание и удачу.

Также есть обычай подбирать цвет одежды в зависимости от того животного, которое является символом наступающего года. В частности, 2025 год по китайскому календарю пройдет под покровительством Зеленой Деревянной Змеи. Поэтому, помимо красного цвета, в грядущую новогоднюю ночь можно выбрать наряд любого зеленого оттенка: хаки, оливкового, изумрудного, травянистого, пастельно-зеленого и пр. При этом желательно, чтобы одежда была выполнена из натуральных материалов, например, хлопка, льна или шерсти, а в украшениях использовались натуральные камни.

Также для встречи 2025 года уместно выбрать одежду с сияющей, как кожа змеи, фактурой или блестящими элементами: пайетками, люрексом, кристаллами, атласным блеском и т. д. Отлично впишутся в тему празднования наряды с принтом под змеиную кожу. Но от натуральной кожи лучше воздержаться.

Любительницы ярких цветов могут остановить выбор на желтом или оранжевом платье. Эти цвета символизируют энергию и активность, что актуально для года Зеленой Деревянной Змеи.

А вот одежда темно-синего и черного цветов станет не лучшим выбором в грядущую новогоднюю ночь. Эти цвета принадлежат к стихии воды и могут вступать в конфликт с энергией года Зеленой Деревянной Змеи.