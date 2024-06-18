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Можно ли набрать лишний вес от клубники?

Клубника не отличается высокой калорийностью, но врачи не рекомендуют есть ее без ограничений.

Источник: Freepik

Летом в сезон клубники многие начинают в больших количествах употреблять эту ягоду. Однако это может быть чревато набором лишнего веса, отмечают врачи.

Рекомендуемая порция клубники составляет около 150 граммов в день, рассказала радио Sputnik диетолог Александра Разаренова. По ее словам, тем, кто предпочитает есть приготовленную клубнику, например, в коктейлях, салатах или десертах, важно контролировать добавленный сахар и калории. Особенно важно следить за количеством потребляемых ягод людям с сахарным диабетом, несмотря на то, что клубника имеет невысокий гликемический индекс, отметила Разаренова.

В килограмме клубники содержится 300 ккал. Это относительно немного, но как предупредил врач, нутрициолог Андрей Королев, неумеренное потребление ягод может негативно отразиться на весе.

«Когда ягоды становятся доступными, мы едим их при любом удобном случае, потому что считаем полезными: кажется, каждая порция клубники и черешни продлевает жизнь и возвращает силы. При этом забываем, что в ягодах есть не только витамины и клетчатка, но и сахар. К сожалению, сахар не становится “хорошим” от того, что вырос на ветке», — приводит слова эксперта «Газета.ру».

Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева отметила, что набрать вес при употреблении клубники можно, если добавлять к ней сахар или взбитые сливки. Также она рекомендует отказаться от перекуса ягодами в вечернее время.

«Их употребление должно приходится на максимально активное время, потому что они богаты углеводами, а когда мы активны, то можем глюкозу утилизировать», — рассказала врач «Газете.ру».

Существует клубничная монодиета, когда исключаются любые другие продукты. Однако, по словам врача кардиолога-диетолога, сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Залетовой, она вредна для организма.

«Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов. Поэтому добавляем ее в наш сбалансированный рацион», — цитирует врача Агентство городских новостей «Москва».