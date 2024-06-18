Можно ли набрать лишний вес от клубники?

Летом в сезон клубники многие начинают в больших количествах употреблять эту ягоду. Однако это может быть чревато набором лишнего веса, отмечают врачи.
Рекомендуемая порция клубники составляет около 150 граммов в день, рассказала радио Sputnik диетолог Александра Разаренова. По ее словам, тем, кто предпочитает есть приготовленную клубнику, например, в коктейлях, салатах или десертах, важно контролировать добавленный сахар и калории. Особенно важно следить за количеством потребляемых ягод людям с сахарным диабетом, несмотря на то, что клубника имеет невысокий гликемический индекс, отметила Разаренова.
«Когда ягоды становятся доступными, мы едим их при любом удобном случае, потому что считаем полезными: кажется, каждая порция клубники и черешни продлевает жизнь и возвращает силы. При этом забываем, что в ягодах есть не только витамины и клетчатка, но и сахар. К сожалению, сахар не становится “хорошим” от того, что вырос на ветке», — приводит слова эксперта «Газета.ру».
Врач-диетолог, эндокринолог Полина Королева отметила, что набрать вес при употреблении клубники можно, если добавлять к ней сахар или взбитые сливки. Также она рекомендует отказаться от перекуса ягодами в вечернее время.
«Их употребление должно приходится на максимально активное время, потому что они богаты углеводами, а когда мы активны, то можем глюкозу утилизировать», — рассказала врач «Газете.ру».
Существует клубничная монодиета, когда исключаются любые другие продукты. Однако, по словам врача кардиолога-диетолога, сотрудника Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Татьяны Залетовой, она вредна для организма.
«Одной из причин является полное отсутствие белка в такой диете, что грозит потерей мышечной ткани, снижением уровня обменных процессов. Поэтому добавляем ее в наш сбалансированный рацион», — цитирует врача Агентство городских новостей «Москва».