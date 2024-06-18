Можно ли набрать лишний вес от клубники?

«Когда ягоды становятся доступными, мы едим их при любом удобном случае, потому что считаем полезными: кажется, каждая порция клубники и черешни продлевает жизнь и возвращает силы. При этом забываем, что в ягодах есть не только витамины и клетчатка, но и сахар. К сожалению, сахар не становится “хорошим” от того, что вырос на ветке», — приводит слова эксперта «Газета.ру».