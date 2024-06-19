Можно ли набрать лишний вес от арбуза?

За один прием пищи нужно употреблять не более 300 граммов арбуза. «Если увлекаться этой ягодой в большом количестве, можно приобрести некоторые метаболические расстройства, например, прибавка в весе. Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полтора килограмм, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована. Причем вес вы увеличите именно за счет увеличения количества жира. А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.