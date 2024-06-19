Скоро наступит долгожданный сезон арбузов. Некоторым любителям этой сладкой ягоды сложно отказать себе в удовольствие съесть за один раз чуть ли не половину плода, однако диетологи советуют ограничиться нормой. Можно ли набрать лишний вес от арбуза — в материале aif.ru.
На этот вопрос aif.ru ответила член Национального общества диетологов Юлия Зинченко:
— Арбуз — высокоуглеводная ягода с обилием сахарозы и фруктозы. Этот сладкий десерт может резко увеличить уровень глюкозы в крови, который спровоцирует выброс инсулина и далее приступ голода. Фрукты — это замечательная история, но если переборщить с ней, то возникает инсулинорезистентность, которая приводит к ожирению. В этом и заключается недостаток арбуза, что мы часто не замечаем, как съедаем половину плода за один присест — не ограничиваемся нормой в два-три куска.
По мнению эксперта, разгрузочный день на арбузах — один из вреднейших советов для похудения. Все дело в высоком гликемическом индексе и обилии простых сахаров. Если есть арбуз в большом количестве и не заниматься спортом, глюкоза, которая поступает в организм, начнет перерабатываться в жир и оседать на боках и в области живота. Избыток фруктозы (больше 15 граммов в сутки) может привести к ожирению печени, отмечает Юлия Зинченко.
За один прием пищи нужно употреблять не более 300 граммов арбуза. «Если увлекаться этой ягодой в большом количестве, можно приобрести некоторые метаболические расстройства, например, прибавка в весе. Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полтора килограмм, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована. Причем вес вы увеличите именно за счет увеличения количества жира. А, как сейчас уже известно, потерять жировую составляющую всегда очень трудно», — рассказала радиостанции «Говорит Москва» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.
По данным Центра гигиены и эпидемиологии, арбуз противопоказан при сахарном диабете, атеросклерозе, диарее, метеоризме, некоторых видах камней в почках, при нарушении оттока мочи, колитах. Аллергикам советуют ограничивать порции, как и людям с бронхиальной астмой и страдающими от кожных высыпаний.