Можно ли мыть посуду стиральным порошком?

«В стиральных порошках содержатся анионные поверхностно-активные вещества (А-ПАВ), которые эффективно выводят пятна на ткани, однако оказывают крайне негативное воздействие на организм человека. Средство трудно смыть с посуды, поэтому его компоненты могут попасть в организм вместе с едой. Они оседают в организме, нанося непоправимый вред: человек становится менее устойчивым к вирусам, повреждаются легкие, печень», — рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.
Кроме того, опасность представляют такие едкие вещества, как щелочь и кислота. Обычно на упаковке отмечено, что средство содержит кислоту или щелочь. В принципе, при использовании этих средств важно надевать перчатки, фартук и специальные очки, чтобы средство не попало на кожу или в глаза.
Если щелочь попала в глаз, то может произойти ожог — травма с поражением роговицы, склеры, сетчатки, стекловидного тела, приводящая к частичной или полной потере зрения.
Поэтому посуду лучше мыть специальным средством для посуды. Оно малотоксичное и малоопасное. Постоянное использование средства для мытья посуды негативно не отражается на здоровье человека, и даже если вы случайно его проглотите, то серьезных последствий, кроме неприятного вкуса, не будет.
Но, естественно, все средства бытовой химии важно хранить вдали от детей, в закрытой упаковке и ни в коем случае не переливать в тару от пищевых продуктов, чтобы не подвергать риску своих близких.