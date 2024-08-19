Можно ли мыть посуду стиральным порошком?

Кроме того, опасность представляют такие едкие вещества, как щелочь и кислота. Обычно на упаковке отмечено, что средство содержит кислоту или щелочь. В принципе, при использовании этих средств важно надевать перчатки, фартук и специальные очки, чтобы средство не попало на кожу или в глаза.