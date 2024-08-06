Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине

В социальных сетях появился новый тренд — мыть фрукты и овощи в посудомоечной машине. Некоторые пользователи утверждают, что таким образом продукты лучше промываются, благодаря чему есть их становится гораздо безопаснее. Однако, такой способ кажется не вполне «логичным». Решили разобраться, есть ли вообще от него хоть какая-то польза.
Люк Лаборд, доктор философии и профессор пищевых наук в Университете штата Пенсильвания, считает, что, хотя мытье фруктов в посудомоечной машине, вероятно, безвредно, оно также совершенно бесполезно. Дело в том, что большинство посудомоечных машин при работе используют функцию рециркуляции воды, что никак не уменьшает количество вредных микробов. Однако это не единственная потенциальная проблема. Профессор утверждает, что мытье продуктов таким способом может привести к повышению уровня содержания дрожжей, плесени и некоторых бактерий, которые способствуют быстрой порче продуктов, в особенности, если они были помяты или повреждены.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) также уверяет, что мыть фрукты и овощи в посудомоечной машине — не самая лучшая идея. Основная «опасность» такого способа заключается в том, что через поры в фрукты и овощи могут попасть остаточные химические загрязнения от моющих средств. Кроме того, если вы добавляете в машинку ополаскиватель, он, как правило, автоматически «выпрыскивается» при каждом запуске устройства. Этот моющий раствор содержит активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, поэтому она легче соскальзывает с посуды в стиральной машине. В отличие от того, что с посуды это вещество смывается, фрукты и овощи оно пропитывает изнутри, из-за чего употребление их в пищу может привести, как минимум, к несварению.
Таким образом, от мытья продуктов в посудомоечной машине будет один лишь вред. Перед употреблением в пищу достаточно просто тщательно промыть продукты под теплой проточной водой.
Если все еще интересно, почему люди следуют такому бессмысленному тренду, советуем узнать про зависимость от тенденций в Сети.
Кристина Корчанова