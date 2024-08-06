Можно ли мыть овощи и фрукты в посудомоечной машине

Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) также уверяет, что мыть фрукты и овощи в посудомоечной машине — не самая лучшая идея. Основная «опасность» такого способа заключается в том, что через поры в фрукты и овощи могут попасть остаточные химические загрязнения от моющих средств. Кроме того, если вы добавляете в машинку ополаскиватель, он, как правило, автоматически «выпрыскивается» при каждом запуске устройства. Этот моющий раствор содержит активные вещества, которые снижают поверхностное натяжение воды, поэтому она легче соскальзывает с посуды в стиральной машине. В отличие от того, что с посуды это вещество смывается, фрукты и овощи оно пропитывает изнутри, из-за чего употребление их в пищу может привести, как минимум, к несварению.