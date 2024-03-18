Можно ли мазать язвы во рту у детей зеленкой?

Зеленка может усугубить состояние, поскольку она не только не «убивает» инфекцию, но и может вызвать сильный ожог слизистой. После ожога, у ребенка может возникнуть дополнительная рана, которая будет являться благоприятной средой для развития патогенной микрофлоры.