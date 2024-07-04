Можно ли людям с аллергией на кошек заводить сфинксов?

Как считает ветеринарный врач высшей инфекционной категории Михаил Шеляков, необязательно, что аллергия будет абсолютно на всех представителей семейства кошачьих. «Аллергия — вещь индивидуальная. Она не всегда проявляется на кошек и собак всех пород сразу. Многие думают, что у них есть аллергия на шерсть животного, и заводят лысую кошку, — это абсолютно неверное решение. Аллергия возникает не на шерсть, а на кожно-жировые выделения. У лысых кошек жировые выделения могут быть и более интенсивными, чем у других, за счет отсутствия меха», — рассказал РБК ветврач.