Можно ли людям с аллергией на кошек заводить сфинксов?

Существует мнение, что людям с аллергией на кошек можно завести лысую породу — сфинкса. Так ли это на самом деле — разбирался aif.ru.
Кошки — одни из самых популярных домашних животных: неприхотливые, ласковые и преданные. Но нередко эти питомцы могут вызвать аллергические реакции у людей, которые сопровождаются неприятными и порой опасными симптомами. Как правило, люди думают, что аллергию вызывает шерсть животного, поэтому рассчитывают завести лысую породу, что оградит их от проблем со здоровьем.
«Состав аллергена домашних животных очень сложный. В него входят и шерсть, и слущенный эпидермис (перхоть), и слюна, и моча животных. Получается сложная смесь. Поэтому даже животное без шерсти может вызывать аллергию. Например, у котов основной белок, вызывающий аллергию, — это утерокинин. Его секреция зависит от гормонального статуса и уровня тестостерона: у самцов его больше, чем у самок», — рассказала «Крымской газете» аллерголог-иммунолог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Крыма Людмила Знаменская.
Как считает ветеринарный врач высшей инфекционной категории Михаил Шеляков, необязательно, что аллергия будет абсолютно на всех представителей семейства кошачьих. «Аллергия — вещь индивидуальная. Она не всегда проявляется на кошек и собак всех пород сразу. Многие думают, что у них есть аллергия на шерсть животного, и заводят лысую кошку, — это абсолютно неверное решение. Аллергия возникает не на шерсть, а на кожно-жировые выделения. У лысых кошек жировые выделения могут быть и более интенсивными, чем у других, за счет отсутствия меха», — рассказал РБК ветврач.
По его словам, выяснить, будет ли аллергия на то или иное животное, можно только путем прямой биологической пробы: питомца нужно подержать на руках, погладить, а иногда и провести длительное время и посмотреть, есть ли воспалительная реакция или нет.
Источники: gazetacrimea.ru www.rbc.ru