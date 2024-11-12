Можно ли купить красную икру за два месяца до Нового года?

Если мы покупаем икру этого года, то ее можно легко сохранить до Нового года и без заморозки. Икра путины 2024 года прекрасно доживет в холодильнике еще почти два месяца до праздника. Надежнее всего — фасованная в жестяные баночки. Тут важно соблюдать условия хранения, держать икру в холодильнике. Нужно только смотреть на сроки хранения на баночке, проверять срок годности и соблюдать температурный режим хранения, он также указан на этикетке.