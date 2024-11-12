Можно ли купить красную икру за два месяца до Нового года?

Красная икра просто обязана присутствовать на новогоднем столе, традиционный бутерброд с ней — идеальная закуска под бокал игристого и загаданные желания. Вот только чем ближе Новый год, тем дороже становится деликатес. Можно ли купить икру сейчас, доживет ли она до праздника? На этот вопрос ответил Александр Панин, председатель «Рыбного союза»:
Если мы покупаем икру этого года, то ее можно легко сохранить до Нового года и без заморозки. Икра путины 2024 года прекрасно доживет в холодильнике еще почти два месяца до праздника. Надежнее всего — фасованная в жестяные баночки. Тут важно соблюдать условия хранения, держать икру в холодильнике. Нужно только смотреть на сроки хранения на баночке, проверять срок годности и соблюдать температурный режим хранения, он также указан на этикетке.
Желательно, покупать красную икру у проверенных поставщиков и продавцов, в хороших магазинах, чтобы быть уверенным, что и продавец соблюдал условия хранения.
Если вы покупаете развесную икру, малосольную икру (там, где объем соли менее 4%), то ее можно заморозить. В идеале, если развесная икра не малосольная, то она также может долежать до Нового года, но лучше не рисковать, ведь вы точно не знаете условий ее производства, насколько все было стерильно. Поэтому икру в пластиковых баночках лучше положить в морозилку.
А за два дня до праздника ее можно просто переложить в холодильное отделение, чтобы икра медленно разморозилась. Тогда она будет вкусная и не потеряет влагу.
Избегайте подделок
Конечно, я сейчас говорю о хорошей, качественной икре. Перед Новым годом случаи подделки становятся более частыми. Икру разбавляют джусом, растительным маслом. Но даже такая икра перенесет заморозку.
Сейчас ходят слухи об икре, которую разбавляют минеральной водой, чтобы увеличить вес и объем продукта. Но такую подделку очень легко распознать. Если вы покупаете икру в жестяной баночке, ее можно потрясти, икра там не должна болтаться, булькать, она должна лежать плотно, едва двигаться.
Если же вы покупаете икру на развес, то разбавленную икру хорошо видно — она жидкая, водянистая. Такого быть не должно, икра должна быть плотная и медленно стекать при перекладывании ее в другую тару. Так что уберечься от икры, разбавленной водой, достаточно легко. Такую, разбавленную, конечно, лучше не замораживать и не покупать.
Старайтесь покупать икру в надежных, проверенных местах, где есть сертификаты качества, а продукты проверяются. Ни в коем случае не покупайте икру на улице, с рук.