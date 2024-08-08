Можно ли купаться и мыться в контактных линзах?

Обычно очки более просты в уходе — их можно легко и быстро снять, когда нужно, можно носить при инфекционных патологиях и аллергии. Если очки сделаны из качественных материалов, то служат долго и даже становятся элементом стиля. Но не все люди горят желанием показывать свои проблемы со зрением. К тому же очки могут запотевать при изменении температуры окружающей среды — например, когда человек заходит с улицы, где снег или дождь, в теплое помещение.