Можно ли купаться и мыться в контактных линзах?

Контактные линзы стали незаменимыми помощниками для людей, которым требуется коррекция зрения. Они помогают избежать ношения очков. Но при этом требуют соблюдения ряда правил. Так, например, не все точно знают, можно ли в них мыться и купаться. Надо ли снимать линзы перед душем или морем, aif.ru рассказала врач-офтальмолог, заведующая отделением офтальмологии консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, кандидат медицинских наук Шахло Махкамова.
153 млн человек, по данным ВОЗ, страдают от таких глазных болезней, как миопия, гиперметролия и астигматизм. Корректировать аномалии рефракции помогают очки или контактные линзы, если носить очки не хочется.
Обычно очки более просты в уходе — их можно легко и быстро снять, когда нужно, можно носить при инфекционных патологиях и аллергии. Если очки сделаны из качественных материалов, то служат долго и даже становятся элементом стиля. Но не все люди горят желанием показывать свои проблемы со зрением. К тому же очки могут запотевать при изменении температуры окружающей среды — например, когда человек заходит с улицы, где снег или дождь, в теплое помещение.
Контактные линзы дают возможность корректировать зрение даже при большой разнице в диоптриях между глазами. Линзы также позволяют вести активный образ жизни, а цветные линзы помогают менять цвет глаз и скрывать какие-то особенности. Но есть у них и минусы — их бывает сложно надевать и снимать, особенно новичкам. Постоянное ношение линз вместо очков — дорогое удовольствие, ведь еще и требуются разные аксессуары — контейнеры для хранения, растворы для промывания.
Можно ли мыться и купаться в линзах?
Если вы планируете просто принять душ или ванну, можно не снимать линзы. Но, что надо помнить, — сильный напор воды, который направляется в лицо, может их смыть. Поэтому в этот момент лучше прикрывать глаза. Кроме того, это поможет избежать попадания на линзы мыла и шампуня. После принятия душа и ванны лучше закапать в глаза увлажняющие капли.
Если речь идет о посещении бани, то париться можно только в однодневных линзах, которые легко меняются после выхода из парной. Это связано с тем, что линзы плохо переносят высокие температуры, из-за которых могут деформироваться.
Если предстоит купание в море, стоит помнить про то, что морская вода соленая, из-за чего нарушается микропленка на поверхности оптики. Следствием такого купания могут стать появление сухости и воспаление глаз. Чтобы такого не допустить, перед тем, как пойти купаться в море, надо надевать маску или очки для плавания. После купания нужно обязательно закапать увлажняющие капли, снять линзы и надеть новую пару. Затем снова закапать капли.
Можно ли нырять? Это в линзах делать нежелательно. Первая причина — они могут уплыть, вторая — все микроорганизмы, которые есть в воде, а также песок, ил, взвеси, химические примеси рискуют стать причиной инфекции глаз, приведут к раздражению и покраснению, если попадут на поверхность оптики или между линзой и слизистой глаза.
Лучше всего для контакта с водой выбирать однодневные линзы — их потом останется просто выкинуть. Также не стоит игнорировать посещение врача раз в год, чтобы специалист мог проконтролировать изменения зрения. Необходимо четко соблюдать рекомендации и правила ношения линз и ухода за ними, тогда их постоянное использование не навредит.