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Можно ли использовать служебную технику в личных целях и что за это будет

Мы привыкли говорить о защите трудовых прав работников. Однако иногда защита требуется работодателю. Одной из возможных причин к тому может являться злоупотребление работником своими трудовыми правами и гарантиями. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко.

Елена Рогачева
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash+

К примеру, по закону работодатель обязан обеспечить работнику безопасное рабочее место и снабдить всем необходимым оборудованием для исполнения своих трудовых обязанностей.

Работник в свою очередь обязан бережно относиться к имуществу работодателя, принимать меры по предотвращению ущерба имуществу.

Однако трудовое законодательство не содержит обязанности работника не использовать имущества работодателя в личных целях, а вот у работодателя есть обязанность компенсировать работнику использование им своего личного имущества при исполнении трудовых функций, утверждает адвокат.

В качестве примеров злоупотребления со стороны работников юрист приводит использование служебной машины в личных целях, использование оргтехники для личных нудж, включая исполнение на рабочем месте обязанностей иного работодателя (совместительство) или услуг в качестве самозанятого или ИП.

«Выявление факта использования работником имущества для целей, отличных от рабочих, не является основанием для увольнения. Однако работодатель может потребовать компенсации причиненного этим ущерба, к примеру, оплаты распечатанных документов, компенсации ГСМ по маршрутам личных поездок», — говорит адвокат.

В некоторых организациях использование ресурсов работодателя может вызывать неблагоприятные последствия, к примеру, сбои в работе оборудования, превышение максимальной нагрузки.

Тогда речь идет уже о нарушении трудовой дисциплины и возможном ущербе работодателю в виде последствий такого сбоя, который работник будет обязан возместить..

Елена Кудерко
адвокат

Впрочем, бывают и легальные способы использования имущества работником, они могут иметь характер поощрения работника или дополнительной гарантии к предоставляемому работодателем пакету трудоустройства.

В таком случае использование имущества оформляется приказом работодателя, а порядок использования определяется в локальных актах компании трудовом договоре с сотрудником, рассказала юрист.