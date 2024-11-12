Можно ли использовать служебную технику в личных целях и что за это будет

К примеру, по закону работодатель обязан обеспечить работнику безопасное рабочее место и снабдить всем необходимым оборудованием для исполнения своих трудовых обязанностей.
Работник в свою очередь обязан бережно относиться к имуществу работодателя, принимать меры по предотвращению ущерба имуществу.
Однако трудовое законодательство не содержит обязанности работника не использовать имущества работодателя в личных целях, а вот у работодателя есть обязанность компенсировать работнику использование им своего личного имущества при исполнении трудовых функций, утверждает адвокат.
В качестве примеров злоупотребления со стороны работников юрист приводит использование служебной машины в личных целях, использование оргтехники для личных нудж, включая исполнение на рабочем месте обязанностей иного работодателя (совместительство) или услуг в качестве самозанятого или ИП.
«Выявление факта использования работником имущества для целей, отличных от рабочих, не является основанием для увольнения. Однако работодатель может потребовать компенсации причиненного этим ущерба, к примеру, оплаты распечатанных документов, компенсации ГСМ по маршрутам личных поездок», — говорит адвокат.
В некоторых организациях использование ресурсов работодателя может вызывать неблагоприятные последствия, к примеру, сбои в работе оборудования, превышение максимальной нагрузки.
Тогда речь идет уже о нарушении трудовой дисциплины и возможном ущербе работодателю в виде последствий такого сбоя, который работник будет обязан возместить..
Впрочем, бывают и легальные способы использования имущества работником, они могут иметь характер поощрения работника или дополнительной гарантии к предоставляемому работодателем пакету трудоустройства.
В таком случае использование имущества оформляется приказом работодателя, а порядок использования определяется в локальных актах компании трудовом договоре с сотрудником, рассказала юрист.