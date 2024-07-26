Можно ли хранить сыр рядом с колбасой и сосисками?

Колбасу, а также все колбасные изделия можно хранить на одной полке с сыром, но также при соблюдении правила о том, что у них должны быть разные упаковки (лучше вакуумные) или контейнеры. Колбасным изделиям противопоказаны фрукты как соседи, а сыр не нужно хранить рядом с рыбой и сырокопчеными продуктами.