Можно ли хранить сыр рядом с колбасой и сосисками?

Каждый продукт имеет свои свойства и требования к организации хранения. Есть продукты, которые нельзя хранить друг с другом и дело не только в посторонних запахах, но и в заражении болезнетворными микроорганизмами. То есть соблюдение товарного соседства — не только залог качества, но и безопасность для вас в первую очередь.
Можно ли хранить сыр с колбасой в холодильнике вместе?
Сыровяленые колбасы с сырами можно. Но специфические запахи одного продукта могут перейти к другому. На одной полке хранить их можно, но в разных упаковках или контейнерах. Только так можно будет избежать передачи запаха от одного продукта другому.
Сыр категорически нельзя хранить рядом с сырым мясом. Здесь и разные температурные требования, и бактерии и микроорганизмы, которые могут передаться от мяса к сыру. При совместном хранении, можно также вызвать нежелательное размножение бактерий.
Колбасу, а также все колбасные изделия можно хранить на одной полке с сыром, но также при соблюдении правила о том, что у них должны быть разные упаковки (лучше вакуумные) или контейнеры. Колбасным изделиям противопоказаны фрукты как соседи, а сыр не нужно хранить рядом с рыбой и сырокопчеными продуктами.
Вообще, сыр, как и колбасу, лучше хранить цельным куском. Нарезать их нужно перед непосредственной подачей и употреблением. Сыр плохо переносит температурные перепады, поэтому его лучше класть не на дверцу холодильника, а на нижнюю полку.