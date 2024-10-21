Многие предпочитают хранить хлебобулочные изделия в холодильнике — так они якобы остаются свежими дольше. При этом оптимальной температурой хранения этой продукции является +20…+25°С, рассказал «Газете.Ru» преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов.
Можно ли хранить хлеб в холодильнике?
По словам эксперта, хранение хлеба в холодильнике не имеет преимуществ перед другими способами и не гарантирует, что продукт дольше будет свежим. Это связано с тем, что хлеб черствеет быстрее всего при температуре от 0 до +10 °С.
Положить хлеб в холодильник можно в том случае, если нужно сохранить большое количество продукта. Также возможно хранение хлебобулочных изделий в холодильнике летом — это помогает предотвратить распространение «картофельной болезни». Это порча хлеба, которая происходит из-за воздействия бактерий и сопровождается неприятным запахом, изменением структуры и внешнего вида продукта.
Хранить хлеб в холодильнике следует в полиэтиленовым пакете с отверстиями, тканевом мешке или бумажной упаковке. Они защитят продукт от посторонних ароматов и сохранят оптимальный уровень влажности. Если оставить хлеб в плотной закрытой упаковке, то испаряющаяся из него влага осядет на стенках и спровоцирует появление и быстрое развитие плесени.
Можно ли хранить хлеб в морозилке?
Как рассказал Бурматнов, при заморозке хлебобулочные изделия практически не черствеют, так как при такой высокой температуре не происходит старения крахмала. Но в этих условиях ухудшаются органолептические свойства продукции. Кроме того, заморозить хлеб не всегда возможно.
Источник: https://www.gazeta.ru