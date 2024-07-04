Можно ли гражданам РФ иметь два загранпаспорта одновременно?

После того, как заявление на второй документ примут, нужно будет оплатить госпошлину. Она составит 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей (до 14 лет). После этого в указанную дату (или по живой очереди) нужно будет явиться в соответствующие отделение МВД для сдачи отпечатков пальцев, документов и фотографий. В завершение всех действий остается только дождаться оповещения об изготовлении документа.