Можно ли гражданам РФ иметь два загранпаспорта одновременно?

Согласитесь, было бы удобно иметь сразу два загранпаспорта — по одному можно спокойно путешествовать, а второй сдать в посольство для оформления визы. Кстати, такая возможность есть. Граждане РФ могут оформить второй загранпаспорт, который не будет являться копией первого паспорта, а станет полноценным документом с индивидуальным номером и сроком действия.
Оформить второй загранпаспорт можно также, как и первый — через «Госуслуги». Для этого необходимо заполнить анкету на получение именно биометрического загранпаспорта. Это важно, так как при выборе паспорта старого образца, действующий загран аннулируют. Также в пункте «Оформление и цель получения» нужно указать, что новый документ нужен в дополнение к имеющемуся. В противном случае действие первого загранпаспорта также аннулируют.
После того, как заявление на второй документ примут, нужно будет оплатить госпошлину. Она составит 5000 рублей для взрослых и 2500 рублей для детей (до 14 лет). После этого в указанную дату (или по живой очереди) нужно будет явиться в соответствующие отделение МВД для сдачи отпечатков пальцев, документов и фотографий. В завершение всех действий остается только дождаться оповещения об изготовлении документа.
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Кристина Корчанова