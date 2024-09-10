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Можно ли есть тыкву в сыром виде

Этот овощ крайне полезен, а еще богат витаминами и минералами. Но можно ли его есть прямо с грядки?

Источник: Freepik

Тыква богата витаминами и минералами. Ее употребление крайне важно и полезно. Из тыквы можно приготовить массу самостоятельных блюд или добавить ее в салат. Но как ее обрабатывать?

Чем отличается сырая тыква от приготовленной?

Любая термическая обработка меняет продукт, а именно снижает в нем количество водорастворимых витаминов.

Если тыкву запечь или сварить, то будут потеряны витамины группу В, а также часть А, С и Е. А еще в тыкве после термической обработки станет меньше меди, марганца и калия.

На вкус тыква приготовленная мягкая и сладкая. Сырая тыква больше похожа по вкусу на дыню и немного горчит. Еще ее сложнее жевать, поскольку она довольно жесткая.

Можно ли есть сырую тыкву?

Абсолютно здоровым людям — можно. Около 100 грамм сырой тыквы почти на 50% закрывает потребность в витамине А. Для сравнения, если тыкву приготовить, то потребность в этом витамине будет закрыта только на треть.

Но приготовленная пища гораздо лучше усваивается, если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Как есть сырую тыкву?

Можно приготовить смузи. Тыква хорошо сочетается с яблоком, имбирем и корицей.

Еще сырую тыкву можно добавлять в овощной салат — она хорошо сочетается и с зеленью, и с мясом, и с вареным картофелем.

Сырую тыкву часто добавляют в творог или кашу. Главное нарезать ее мелкими кубиками или тонкими ломтиками, а еще лучше — натереть на крупной терке.