Можно ли есть сыр, на котором выросла плесень

Бывает сыр, который мы уже покупаем с плесенью, а бывает, что плесень на нем выросла, пока продукт лежал в холодильнике. С первым все понятно: главное определиться, нравится он вам или нет. Со вторым — немного сложнее: иногда нам жалко выбрасывать ценный сыр, и тянет просто отрезать плесень, не выкидывая кусок целиком. Ведь, если на вкус все в порядке, значит, ничего страшного нет?