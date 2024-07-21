Можно ли есть мороженое при насморке?

При поедании мороженого происходит выхолаживание задней стенки глотки, распространяется и на миндалины, и на носоглотку. И это не особо хорошо даже у здорового человека. А здесь мы уже заранее говорим про нездорового. Ведь насморк — это уже имеющееся воспаление. Слизистая как в нижних, так и в средних носовых раковинах уже воспалена, также может быть при этом затронута уже и глотка. Также может быть при этом картина риносинусита, а то и воспаления гайморовых пазух. И пациент об этом может даже не знать.