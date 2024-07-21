Традиционно вопрос о мороженом возникает при боли в горле. Есть мнение, что можно вышибать клин клином и есть мороженое для устранения болезненности. А уж насморк за серьезную болезнь никто и вовсе не считает, а значит, и не переживает за то, можно ли мороженое, если нос не дышит. Врачи же такого оптимизма не разделяют. Так можно ли есть мороженое при насморке — об этом aif.ru рассказал к.м.н., врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Право выбора, конечно, остается за человеком. Но врачи такое не рекомендуют. Это связано с тем, что глотка и носоглотка связаны друг с другом, ниже гортань, выше слуховые трубы, откуда проход в среднее ухо.
При поедании мороженого происходит выхолаживание задней стенки глотки, распространяется и на миндалины, и на носоглотку. И это не особо хорошо даже у здорового человека. А здесь мы уже заранее говорим про нездорового. Ведь насморк — это уже имеющееся воспаление. Слизистая как в нижних, так и в средних носовых раковинах уже воспалена, также может быть при этом затронута уже и глотка. Также может быть при этом картина риносинусита, а то и воспаления гайморовых пазух. И пациент об этом может даже не знать.
И вот на уже раздраженную область, где снижен местный иммунитет и идет борьба против возбудителя, мы добавляем еще и холодное мороженое. И это точно со знаком плюс не подействует. Можно только серьезно ухудшить ситуацию с насморком и воспалением в носу. Легко могут развиться более серьезные осложнения. Например, если был просто насморк, может стать гайморит. Лечить его приходится долго и сложно. А это — риски для глаз и даже мозга. И тут стоит хорошо подумать: а стоит ли сиюминутное удовольствие поесть мороженое потенциальных опасностей.