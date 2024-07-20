Можно ли есть кожуру киви?

Доктор гастроэнтеролог Джозеф Салхаб сказал, что если вы едите киви с кожурой, вы на самом деле получаете на 50% больше клетчатки, а также больше витаминов и питательных веществ. Но нужно будет его очень хорошо вымыть и аккуратно соскоблить «волосяной покров», а лучше для надежности обдать кипятком.