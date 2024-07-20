Можно ли есть кожуру киви?

Киви — вкусный экзотический плод, однако, всегда встает вопрос: нужно ли есть кожуру? Чаще всего мы ее срезаем и выкидываем, а съедаем только зеленую часть киви.
Чем полезен киви?
В первую очередь, киви — рекордсмен по содержанию витамина С. Киви — мощный антиоксидант, который стимулирует выработку коллагена, а также укрепляет иммунитет.
Еще киви богат клетчаткой и благоприятно влияет на пищеварение: он помогает переваривать белки и снимает вздутие живота.
Благодаря содержанию витаминов А и Е киви улучшает состояние кожи, волос и ногтей. А еще плоды содержат большое количество калия.
«В 2000 году было проведено исследование, которое показало даже улучшение при астме — большое количество фруктов в рационе детей снижало одышку. Другое недавнее исследование показало, что экстракт киви, содержащий актинидин, значительно улучшает усвоение большинства белков. Также продукт помогает контролировать артериальное давление и свертываемость крови. Еще считается, что киви может защитить от потери зрения из-за высокого уровня зеаксантина и лютеина», — рассказала РИА Новости нутрициолог Вероника Хованская.
Как правильно есть киви?
Доктор гастроэнтеролог Джозеф Салхаб сказал, что если вы едите киви с кожурой, вы на самом деле получаете на 50% больше клетчатки, а также больше витаминов и питательных веществ. Но нужно будет его очень хорошо вымыть и аккуратно соскоблить «волосяной покров», а лучше для надежности обдать кипятком.
Гастроэнтеролог также отметил киви за его пользу для здоровья кишечника, подчеркнув высокое содержание витамина С и его способность стимулировать рост полезных бактерий и помогать в предотвращении запоров.