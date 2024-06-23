Сахарный диабет — заболевание, характеризующееся повышенным уровнем сахара в крови. Люди, имеющие такое заболевание, ограничены в питании и поддерживают определенную лечебную диету. Можно ли им есть черешню? Разбирался aif.ru.
Можно ли есть ягоды при сахарном диабете?
Главное преимущество ягод — их разнообразный витаминно-минеральный состав. Однако это распространяется только на свежие или свежезамороженные плоды. Варенья, джемы, сладкие компоты и соки диабетикам противопоказаны: в них отсутствует клетчатка. Людям с диабетом можно есть многие свежие ягоды, включая клубнику, вишню и смородину, но в небольших количествах. А что насчет черешни?
Врач-эндокринолог Ольга Павлова на своей странице в соцсетях утверждает, что диабетикам можно есть черешню. Однако максимально разрешенным объемом считается один стакан (165 грамм) ягод в день. Также рекомендуется употреблять черешню в первой половине дня.
Можно ли есть черешню при сахарном диабете?
Диабетикам можно и даже нужно есть черешню, как и другое ягоды. Она полезна и насыщает организм полезными веществами. Однако есть ее нужно в небольших количествах, не переедать, поскольку в ней, как и в любой другой ягоде, содержится сахар.