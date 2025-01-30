Можно ли детям есть хлеб

Хлеб содержит в себе большинство необходимых нашему организму питательных веществ. Добавляя его в рацион, возможно почти наполовину закрыть потребность в углеводах и на треть — в белках растительного происхождения, отмечают в Роспотребнадзоре.
«А хлеб из пшеничной обойной муки практически полностью удовлетворяет потребность в пищевых волокнах и витаминах группы В», — добавляют в ведомстве.
Еще в хлебе есть йод, калий, кальций, магний, натрий, железо, фосфор, марганец и другие макро- и микроэлементы. Из-за высокого содержания клетчатки хлеб также входит в число рекомендованных продуктов для питания беременных.
Можно ли добавлять хлеб в детский рацион?
Да, можно. Но для детей существуют определенные правила и ограничения. Нельзя давать малышу взрослую норму хлеба. К этому продукту ребенка приучают постепенно. Дают в качестве прикорма с первых лет жизни после консультации с педиатром. В дальнейшем тоже важно учитывать состояние здоровья детей. Избыточное потребление хлеба может привести к повышению холестерина, ожирению, диабету, болезням сосудов и сердца.
Какой хлеб самый полезный?
Цельнозерновой, так как большая часть полезных веществ содержится именно в оболочке зерна, пояснили в Роспотребнадзоре. Родителям школьников, например, эксперты рекомендуют давать детям в качестве перекуса лаваш из цельнозерновой муки, ржаной или зерновой хлеб.
Какой хлеб нельзя давать детям?
Категорически запрещен хлеб, в котором есть даже небольшой намек на плесень.
Также медики просят с осторожностью относиться к свежевыпеченному хлебу (особенно дрожжевому) и другой выпечке с пылу с жару. Лучше не использовать их в детском меню, чтобы избежать возможных проблем со слизистой, коликами, вздутием живота и с газообразованием.