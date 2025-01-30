Можно ли детям есть хлеб

Да, можно. Но для детей существуют определенные правила и ограничения. Нельзя давать малышу взрослую норму хлеба. К этому продукту ребенка приучают постепенно. Дают в качестве прикорма с первых лет жизни после консультации с педиатром. В дальнейшем тоже важно учитывать состояние здоровья детей. Избыточное потребление хлеба может привести к повышению холестерина, ожирению, диабету, болезням сосудов и сердца.