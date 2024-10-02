Осень — время насморков. Но она же при этом и время активной вакцинации перед предстоящим периодом гриппа. Однако насморк встречается в любое время года, и необходимость вакцинации также может возникнуть не по сезону. А можно ли делать прививку при насморке? Или надо ждать, пока он пройдет? Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Матюхина.
Прививки являются важной частью профилактики инфекционных заболеваний. Решение о возможности проведения процедуры должно приниматься врачом с учетом общего состояния здоровья пациента, поскольку все прививки, в том числе сезонные против гриппа, могут быть сделаны только здоровым лицам.
Так, если у человека есть симптомы насморка на фоне ОРВИ, вакцинацию рекомендуется отложить и обратиться к доктору для обследования, уточнения диагноза и корректного лечения. Это связано с тем, что организм в таком состоянии может неадекватно реагировать на введенную вакцину, и эффективность иммунизации будет снижена.
При хроническом насморке необходимо проконсультироваться с медиком и совместно определить наиболее благоприятный период для вакцинации. Дело в том, что хронический насморк сам по себе не является противопоказанием для прививок. Однако важно убедиться, что нет обострения сопутствующих заболеваний и что общее состояние здоровья стабильно.