Осень — время насморков. Но она же при этом и время активной вакцинации перед предстоящим периодом гриппа. Однако насморк встречается в любое время года, и необходимость вакцинации также может возникнуть не по сезону. А можно ли делать прививку при насморке? Или надо ждать, пока он пройдет? Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Матюхина.