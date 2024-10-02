Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Можно ли делать прививку при насморке

Время насморков начинается — так легко засопливить на перепаде температур и смене времен года. При этом необходимость вакцинироваться никто не отменял. А можно ди делать прививку при насморке?

Источник: Freepik

Осень — время насморков. Но она же при этом и время активной вакцинации перед предстоящим периодом гриппа. Однако насморк встречается в любое время года, и необходимость вакцинации также может возникнуть не по сезону. А можно ли делать прививку при насморке? Или надо ждать, пока он пройдет? Об этом aif.ru рассказала врач-инфекционист, заведующая инфекционным отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Матюхина.

Прививки являются важной частью профилактики инфекционных заболеваний. Решение о возможности проведения процедуры должно приниматься врачом с учетом общего состояния здоровья пациента, поскольку все прививки, в том числе сезонные против гриппа, могут быть сделаны только здоровым лицам.

Так, если у человека есть симптомы насморка на фоне ОРВИ, вакцинацию рекомендуется отложить и обратиться к доктору для обследования, уточнения диагноза и корректного лечения. Это связано с тем, что организм в таком состоянии может неадекватно реагировать на введенную вакцину, и эффективность иммунизации будет снижена.

Уже после окончательного выздоровления прививку можно проводить через 1−3 недели, в зависимости от причины возникновения недуга.

При хроническом насморке необходимо проконсультироваться с медиком и совместно определить наиболее благоприятный период для вакцинации. Дело в том, что хронический насморк сам по себе не является противопоказанием для прививок. Однако важно убедиться, что нет обострения сопутствующих заболеваний и что общее состояние здоровья стабильно.