Можно ли дарить себе цветы

На первый взгляд, ответ очевиден: цветы красивые, радуют глаз, а еще и приятно пахнут. Но причина не только в этом. Традиция дарить цветы появилась относительно недавно, в России, к примеру, цветы начали дарить только в XVIII веке, до этого ромашки и хризантемы использовали только во время гаданий. Также цветами украшали платья невест для защиты от злых духов и сглаза.