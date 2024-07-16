Можно ли дарить себе цветы

Существуют разные мнения по поводу того, можно ли дарить цветы самой или самому себе. Разберемся, почему возникли суеверия по этому поводу, когда и какие цветы дарить лучше не стоит, а когда этот подарок просто необходим.
Почему люди дарят цветы?
На первый взгляд, ответ очевиден: цветы красивые, радуют глаз, а еще и приятно пахнут. Но причина не только в этом. Традиция дарить цветы появилась относительно недавно, в России, к примеру, цветы начали дарить только в XVIII веке, до этого ромашки и хризантемы использовали только во время гаданий. Также цветами украшали платья невест для защиты от злых духов и сглаза.
А, скажем, в Турции и Испании цветы с древних времен использовали для невербального общения. При помощи цветов женщины и мужчины подавали друг другу тайные сигналы и даже вели диалоги. Например, если у девушки в волосах красная гвоздика, то она в кого-то влюблена, а если мужчина дарит девушке на свидании букет пионов, он желает сделать ей предложение.
Цветы могут быть прекрасным способом передать свои чувства и эмоции без слов.
Какие цветы лучше не дарить?
Некоторые цветы зарекомендовали себя не с лучшей стороны. И потому, по народным поверьям, не стоит дарить их. Особенно если человек, которому предназначен ваш букет, суеверный и верит в приметы.
Цветы в горшках
Дарить их — однозначно, плохая примета. Считается, что цветы в горшках, находясь долгое время в квартире одного человека или семьи, питаются энергетикой окружающего мира. И не просто забирают ее, но и впоследствии выпускают обратно в дом.
Если в квартире постоянно все ругаются и спорят, то растение через некоторое время станет источником негативной энергии, и тогда конфликты не будут умолкать до тех пор, пока растение не завянет от чрезмерного количества отрицательной энергии.
Но это не единственный фактор, который делает цветы в горшках неудачным подарком. Как правило, многие из них требуют постоянного внимания: чрезмерное солнце, влага, холод или недостаток света могут погубить растение. Если человек не слишком любит возиться с землей, пересаживать цветы в более просторный горшок и подвязывать гнущиеся стебельки, то для него такой подарок может стать обузой.
Сухоцветы
Эти цветы ассоциируются с увяданием и окончанием жизни. Этот вид цветов — источник мертвой энергии, флористы используют их только в зимних букетах. Но и зимой поостерегитесь дарить такое людям, которые верят в приметы. Они могут решить, что вы желаете им неприятностей.
Белые хризантемы
Они считаются цветами печали и скорби, поэтому их не принято дарить на радостные события.
Желтые тюльпаны и вообще любые желтые цветы
С легкой руки Наташи Королевой они считаются вестниками разлуки, а еще — символом измены и предательства. Поэтому их не рекомендуется дарить на свадьбы или другие семейные праздники.
Красные розы
Как ни странно, они тоже под запретом. Эти цветы часто ассоциируются с любовью и страстью, поэтому лучше избегать их в подарках коллегам или друзьям, чтобы не создавать недоразумений.
Соответственно, и себе всех этих цветов тоже не покупайте. Разве что — розы, ведь объясняться в любви самому себе тоже временами полезно. Главное, чтоб до эгоизма не дошло!
Можно ли дарить цветы себе?
Цветы являются прекрасным украшением для интерьера и могут радовать глаз своей красотой и яркими оттенками. Многие психологи утверждают, что дарить себе букетик красивых цветов необходимо. Если вы дарите себе букетик любимых цветочков, то вы на подсознательном уровне ощущаете комфорт, радость, уют. Букеты поднимают самооценку, даря ощущение важности и ценности получателю, даже если подарок был сделан самому себе.
Особенно полезно дарить себе следующие виды цветов:
- Лилейники — они имеют сладкий аромат и красивые яркие лепестки, эти цветы способны помочь быстро справиться с хандрой и одиночеством.
- Герберы — яркие и разноцветные цветы, которые ассоциируются с оптимизмом и благополучием.
- Пионы — крупные и обильно цветущие цветы, символизирующие радость и процветание.
- Солнечницы — их яркие лепестки напоминают солнце, добавляя тепла и радости в интерьер.
- Лаванда — обладает успокаивающим ароматом, который способен улучшить настроение и справиться со стрессом.
Да, конечно, существуют приметы и на этот случай, что человек, дарящий себе цветы, никогда не выйдет замуж или не женится. А если букет себе дарит замужняя женщина или женатый парень, то брак в скором времени распадется.
Но если желание порадовать себя сильнее народных примет, то лучше покупать себе цветы голубого или белого цвета, как вместилище чистой позитивной энергии и символ благополучия.